Восемь человек госпитализированы после ДТП в Свердловской области

В результате ДТП в Свердловской области пострадали и были госпитализированы восемь человек, передает 23 февраля РИА «Новости».

Автомобиль Toyota Land Cruiser семьи из Югорска столкнулся с дорожным ограждением, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry.

«В результате аварии восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Это водитель и три пассажира Toyota Land Cruiser, из них два ребенка, мальчики 15 и 6 лет, и четыре пассажира Toyota Camry. Все пострадавшие госпитализированы в приемный покой центральной больницы города Кушва, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщили в УГИБДД по области.

Отмечается, что ДТП произошло на 179-м километре трассы Екатеринбург – Серов.