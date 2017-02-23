Что значит находка NASA

Три планеты, гипотетически пригодных для жизни, обнаружило NASA. Что это значит для землян, «Фонтанке» объяснил директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов.

Американское космическое агентство обнаружило 7 планет размером с Землю в созвездии Водолея, вращающихся вокруг одной звезды. На трех из них – велик шанс найти воду, а значит, и жизнь.

- Найденные экопланеты находятся в 40 световых годах от Земли. Это далеко? И можно ли будет, хотя бы гипотетически, когда-то до них добраться?

– По меркам астрономии, 40 световых лет – не очень далеко. Но думаю, что добраться до планет невозможно. Это 380 триллионов километров. Для перелета понадобится океан топлива. Интерес таких открытий не в том, чтобы куда-то переселиться. А в том, чтобы узнать, что происходит с климатом, с самой планетой по мере того, как меняется звезда, вокруг которой она крутится. Это позволит понять, что будет происходить с нашей планетой. Грозит ли нам потепление или похолодание. Хотя, конечно, точность таких оценок еще хуже, чем у прогнозов погоды. Тем не менее изучать эти явления все равно нужно, это очень важно.

- NASA сообщило, что скоро выведет на орбиту новый телескоп, который позволит изучить эти планеты. Что это за проект?

– У NASA есть несколько проектов. Сложно сказать, какой они имели в виду, как и оценить, когда телескоп будет запущен. Обещания не всегда сбываются в срок. У нас есть спутник «Спектр-Рентген-Гамма», который уже 15 лет пытается вылететь. За это время он уже два раза устарел, его обновляли. В Америке эта проблема не так остра. Но, например, первая идея о запуске рентгеновского телескопа «Чандра» появилась в 1954-м году. А первый свет он поймал в 2000-м. Я думаю, что новый спутник, о котором идет речь, будет запущен через несколько лет.

В любом случае, на этом спутнике должен стоять очень хороший спектрограф. Если по спектральным линиям будет видно, что на планете много кислорода, можно будет сказать, что там есть жизнь.

- То есть это довольно условно определяется?

– На Земле кислорода много, но во Вселенной это не такой распространенный элемент. Поэтому если вдруг окажется, что на одной из планет много кислорода, то вполне вероятно, что там есть такие же формы существования материи, как и у нас.

- До этого уже находили планеты, похожие на Землю?

– Да, они называются экзоземли. Наличие воды на них пока, к сожалению, определяется с точностью на грани ошибки. А вот масса планеты и ее расстояние от звезды – рассчитываются достаточно хорошо. Я участвую в совместном проекте с коллегами из Специальной астрофизической обсерватории в Архызе. С помощью метрового телескопа было обнаружено 2 кандидата в экзоземли. Они находятся примерно на тех же расстояниях. Это объясняется просто – планеты дальше, чем за 30-40 световых лет, не увидеть, а ближе – не так много звезд, все хорошо изучено.

- В NASA заявили, что на 7 планетах может быть жидкая вода.

– Я думаю, что они преувеличивают. Тогда на них должна быть температура больше ноля. Может быть, где-то есть пар, как на Венере. Находка NASA – это очень интересный результат, хотя к нему нужно относиться с определенным скепсисом. За последние годы у нас были громкие находки. Новость об открытии частицы пентакварк появилась и потом исчезла в течение года. Сначала объявили об ее открытии, индекс цитирования повысился на 2 тысячи, был получен грант на 7 млн долларов, а потом выяснилось, что ошиблись. Сверхсветовые нейтрино очень много нашумели. Тоже выяснилось – ошибка эксперимента.

- То есть, возможно, они собирают на новый телескоп?

– Возможно, что не на новый телескоп, а на завершение определенной части проекта, на перспективные исследования. Если честно, к экзопланетам на Западе интерес поутих. Законодатель мод в астрономии – Англия. Так вот, в Англии про экзопланеты уже два года почти никто не говорит. Там уже новые экзотические вещи – активность звезд поздних спектральных классов, гравитационные волны еще на слуху. Хотя результат исследований NASA действительно может оказаться очень достойным.

Беседовала Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»