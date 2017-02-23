Помощницу Марин Ле Пен полиция обвиняет в фиктивном найме

Катрин Гризе, глава партийного кабинета лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, а также телохранитель французского кандидата в президенты Тьери Лежье подозревались в фиктивном найме на работу в качестве помощников европарламентария, сообщила 22 февраля радиостанция Europe1.

Как отмечается, полицейские антикоррупционного отдела допросили Гризе и Лежье во французском городе Нантер. Само расследование было инициировано офисом парижского прокурора.

Впоследствии радиостанция со ссылкой на источники передала, что Гризе были предъявлены обвинения, когда как телохранителя Ле Пен отпустили без обвинений.