Российский паралимпиец сдал допинг-пробы и вернул себе золотую медаль 2016 года

Паралимпийский велогонщик Алексей Обыденнов вернул себе золотую медаль Чемпионата мира, который прошел в марте 2016 года. Об этом спортсмен 22 февраля сообщил в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

«Я сдал две допинг-пробы в Италии в марте 2016 года. Обе показали незначительные следы присутствия мельдония в организме, при этом концентрации запрещенного к тому времени вещества были гораздо ниже тех, которые были установлены позднее в разъяснениях WADA как достаточные для принятия решения об отсутствии вины», — написал Обыденнов.

Согласно правилам WADA, действовавшим на тот момент, спортсмен был лишен золотой медали и титула чемпиона мира. По итогам слушаний в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) спортсмену возвращена медаль.

«Стороны решили восстановить справедливость сами, и заключили мировое соглашение, которое было утверждено CAS. Согласно положениям этого соглашения, золотая медаль и титул чемпиона мира-2016 были мне возвращены», — подчеркнул он.