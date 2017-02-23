Как уйти со стадиона

Корреспондент «Фонтанки» посетил рок-фестиваль на новом стадионе – и вышел с него. Вывод: для какого-нибудь кубкового матча транспортные подходы к арене в целом готовы, но нужно готовиться к двухкилометровой прогулке.

Транспортная доступность будущего стадиона на Крестовском одна из самых серьезных головных болей для организаторов мероприятий на все-таки построенном сооружении. Очередное тестовое мероприятие – фестиваль "Радио Зенит" – было призвано проверить и эту составляющую.

Чиновники сразу заявили, что при планируемом количестве зрителей (35 тысяч) вход надо открывать минимум за два часа до мероприятия. О том, каким образом лучше добираться до арены, стало известно заранее. В качестве шаттлов от «Петроградской» до «Крестовского острова» привлекли 60 автобусов. Впрочем, для подвоза на концерт их использовали не все. Ходили автобусы с периодичностью раз в 10 минут. При этом отправлялись, загруженные наполовину, человек по 70-80 в каждом. На Кубке Конфедераций, если оправдаются ожидания, надо будет подвозить не 30 тысяч человек, как на фестиваль «Радио Зенит», а вдвое больше. Правда, и шаттловых маршрутов будет больше – 12 вместо двух (160 автобусов).

Указатели в парке до парковки шаттлов Фото: Ксения Потеева

Зато в метро ажиотаж ощущался – впрочем, в пределах обычного рок-концерта где-нибудь в СКК. Тесно, но в очереди на эскалатор стоять не приходится.

Весь (почти) частный автотранспорт отсекался еще в районе станции метро «Крестовский остров», дальше – пешком. Приятная хотя и длинная прогулка, однако по такой погоде наслаждаться ей трудно. Недаром ранняя группа посетителей с зенитовскими шарфами, завидев на Северной дороге автобус с пулом журналистов, тут же с энтузиазмом устремилась к нему. Двери пришлось спешно закрывать.

Альтернативный вариант – бросить машину где-то на Петровском острове и маршировать через Большой Петровский мост. Дорога занимает минут 20 быстрым шагом. Не все приехавшие были готовы к ней, несмотря на объявления. Некоторые, даже имея билеты, разворачивались и уезжали.

Вся Петровская коса превратилась в парковку, машины стояли даже на съездах с моста – там, где еще был смысл спорить с сотрудниками ГИБДД. Их, кстати, на всех нарушителей не хватало. Те водители, кто все-таки проехали на Крестовский остров, использовали под стоянку и велодорожки, и газоны у летних ресторанов. Стихийное нагромождение автомашин заняло всю территорию от моста до Детского теннисного центра.

Были, конечно, и счастливчики-авт овладельцы. По словам главы ГЦРР Григория Путинцева, на парковки нижнего яруса допустили порядка 2,5 тысяч машин. Организаторы постепенно наращивают объемы – на прошлом мероприятии они ограничились тысячей пропусков. Получить их можно только в эксклюзивном порядке: за рулем к стадиону проезжали сотрудники технических служб, кейтеринга или клиентских групп. Так «Мегафон» выкупил чуть ли не целую ложу – вместе с парковочными местами.

Судя по всему, такая ситуация сохранится и в будущем. Общее количество парковочных мест у стадиона – примерно 4,8 тысяч, при том что разместить на трибунах можно весь Всеволожск. С другой стороны, болельщики и рокеры – публика более лояльная к краткосрочным бытовым неудобствам, чем жители прилегающих районов области. Как пояснили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, парковки у стадиона так и будут ориентированы именно на клиентские группы. Проще говоря, "Газпром", "Зенит", администрация города, партнеры соревнований и фестивалей и другие важные для организаторов клиенты будут подавать списки на получение спецпропусков.

Было подозрение, что растянутое во времени прибытие десятков тысяч человек не дает объективной картины. Так что журналисты подспудно ожидали завершения мероприятия. Тем более, что у всех в памяти еще живы картинки последнего матча на Кировском стадионе, когда даже футболисты «Зенита» сумели отдалиться от арены лишь на расстояние ближайшего ресторана, ожидая пока разъедутся 45 тысяч зрителей. Впрочем, рок-фестиваль тем и отличается от футбольного матча, что уходят с него тоже не одномоментно. Отслушав любимого исполнителя, целые группы людей покидали стадион и, судя по всему, никаких проблем с отбытием не испытывали. По Батарейной дороге можно было спокойно дойти до открытой станции метро «Крестовский остров». Пройдя чуть дальше, до перекрестка Морского проспекта и Спортивной улицы, самые бережливые усаживались в бесплатные шаттлы до «Чкаловской». Те, кто уходил на полпути направо, добирались до Крестовского проспекта, откуда такие же шаттлы направлялись на Петроградскую. Как рассказали в «Пассажиравтотра нсе», в этот момент на выезд работали уже все 60 автобусов. Интервал движения сократили до 3-5 минут, так что они опять-таки уходили недозагруженные.

Шаттлы до метро (после концерта) Фото: Ксения Потеева

Общее ощущение: как минимум для поклонников рок-музыки стадион оказался вполне доступен, хотя и сопряжен с физическими упражнениями. При этом сами организаторы подчеркивают, что речь пока идет о тестировании арены с постепенным увеличением масштаба мероприятий. От 10-ти тысячного мотошоу они перешли к 30-тысячному фестивалю. Ставки повышаются и настоящий all-in, судя по всему, намечен на 21 апреля, когда на стадионе должен пройти первый официальный матч «Зенита». «Санкт-Петербург Арена» фактически должна будет принять на 90 минут два подобных фестиваля – и все еще без всякой «Беговой» и «Новокрестовской » (которая, как стало известно, будет сдана 30 апреля 2018 года). Правда, уже с 14 апреля вице-губернатор Игорь Албин обещал открыть рабочее движение по Яхтенному мосту, так что к стадиону можно будет подходить еще и с севера. Покидать стадион болельщики будут одновременно; по крайней мере, хочется надеяться, что счет не заставит их потянуться к выходу на час раньше, как поклонников "Басты".

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"