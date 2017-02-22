В Турции завершено следствие по делу о попытке переворота

«Прокуратура требует для 10 обвиняемых 92 пожизненных срока для каждого в тюрьме строгого режима и 174 года лишения свободы. Остальных 13 обвиняемых требуют приговорить по меньшей мере к трем пожизненным заключениям и к срокам до 30 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима», — передает Anadolu.

В общей сложности после путча в Турции были уволены или задержаны около 125 тыс. человек. Формально под арест попали порядка 40 тыс. человек из рядов военнослужащих и полицейских