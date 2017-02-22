В Турции завершено следствие по делу о попытке переворота
Прокуратура Стамбула завершила расследование в связи с попыткой переворота в стране 15 июля 2016 года, сообщает Anadolu.
«В частности, расследованы действия в Стамбуле террористического течения «Параллельное государство» (FETÖ), главарем которого является Фетуллах Гюлен», — отмечает 22 февраля агентство.
В суд направлено обвинительное заключение в отношении 24 подозреваемых в террористической деятельности. Помимо Гюлена в списке также находятся шесть генералов и 17 офицеров, девять из которых в розыске.
Источник: Газета.ру