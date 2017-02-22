Еще
01:14 23.02.2017
Пришлите свою новость!
00:40
Помощницу Марин Ле Пен полиция обвиняет в фиктивном найме
00:25
Российский паралимпиец сдал допинг-пробы и вернул себе золотую медаль 2016 года
00:13
Украина оценила финансовый ущерб от потери Крыма
22/02
В Турции завершено следствие по делу о попытке переворота
22/02
Госдума одобрила ограничения денежных переводов на Украину
22/02
Советник Путина по интернету решил удалить аккаунт в Facebook
22/02
Горбачёв продаёт виллу в Германии
22/02
«Ленэнерго» на праздники перейдет в режим «технологической тишины»
22/02
В затоплении стадиона на Крестовском оказались виноваты уборщики
22/02
В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным
22/02
Экс-министра обороны Сердюкова выдвинули в совет директоров ОАК
22/02
К мосту через Керченский пролив начали строить автомобильные подходы
22/02
СМИ: В мире осталось 2,5 трлн баррелей извлекаемых запасов нефти
22/02
НАСА нашла три пригодных для жизни планеты
22/02
Смольный: На стадионе Крестовского прорвало водопровод, а не кровлю
22/02
Главный тренер «Йокерита» оштрафован на 400 тысяч рублей
22/02
В лобовом столкновении маршруток на Ржевке пострадал пассажир
22/02
На новом стадионе фанаты впервые зажгли пиротехнику
22/02
Крыша стадиона на Крестовском протекла
22/02
«Новокрестовскую» введут в эксплуатацию весной 2018 года
22/02
Второй налётчик на военного пенсионера задержан в Елизаветинской больнице
22/02
Пропавший в Петербурге восьмимесячный ребенок нашелся
22/02
Мутко: стадион на Крестовском можно окупить за счет названия
22/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 февраля
22/02
Капитан «Андерлехта»: У «Зенита» золотая скамейка запасных
22/02
Глава «Ростелекома» будет отвечать в Минкомсвязи за доктрину информационной безопасности
22/02
Восьмимесячный ребенок исчез в Петербурге
22/02
В Калининском районе инвестор построит новую школу
22/02
Роскомнадзор внес в реестр новостных агрегаторов СМИ2 и «Новости Mail.Ru»
22/02
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
22/02
Госдума одобрила в первом чтении перевод бюджетников на карты «Мир»
22/02
Чайка отправил в Совет Федерации обращение об увольнении замгенпрокурора
22/02
Мнение: Снос московских хрущевок подтолкнет реновацию в Петербурге
22/02
Спикер ЗакСа не хочет, чтобы "Рога и Копыта" возили депутатов
22/02
Данни: Завтра сделаю все, чтобы принести «Зениту» победу
22/02
В Госдуме объяснили назначение войск информационных операций
22/02
Советника президента по интернету Германа Клименко заблокировали в фейсбуке
22/02
Данни сыграет в ответном матче против «Андерлехта» с первых минут
22/02
В Петербурге подозреваемого во взятке гаишника отправили на пенсию
22/02
В Мягозере мужики впряглись в сани, как 500 лет назад, чтобы довезти покойника до погоста
22/02
В Новосибирске наказали водителя фальшивой «Скорой»
22/02
Смольный отказался признавать аварийной хрущевку, в которой живет только один человек
22/02
Московских врачей лишили обязательных доплат за степени и звания
22/02
В Финляндии взорвали трамплин для чемпионата мира
22/02
Полиция допросила подчиненных Ле Пен по делу о финансовых махинациях
22/02
Новая картина «Ленфильма» полетела на МКС
22/02
Путин поедет на встречу "двадцатки" в Германии, но Трамп его там не ждет
22/02
Андрей Ургант приготовил блины, чтобы спасти детей
22/02
В экономику Петербурга в 2016 году инвестировали более 580 миллиардов
22/02
СК посчитал действия стрелка на Савушкина необходимой обороной
22/02
Шойгу заявил о размещении дивизии на Курилах в 2017 году
22/02
Роскомнадзор включил первые новостные агрегаторы в свой реестр
22/02
СК снова проверит данные Ильи Дадина о пытках в карельской колонии
22/02
ГУ МВД готово наградить отбившегося с пистолетом от налетчиков пенсионера
22/02
Депо «Южное» для Фрунзенского радиуса за 5,4 млрд достроит «ЛенСпецСМУ»
22/02
Смоленский суд не стал взыскивать 9,3 млрд с IKEA
22/02
Порошенко: Лукашенко не позволит использовать Белоруссию против Украины
22/02
YouTube удалил видео Чичериной, посвященное Донбассу
22/02
Компания "Усть-Луга" закрыла долг перед Ленобластью, несмотря на арест Валерия Израйлита
22/02
Подписан закон о штрафах за отказ блокировать запрещенные сайты
22/02
Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации
22/02
Шойгу предложил отказаться от обязательной начальной военной подготовки в школах
22/02
ЗакС попросил федеральные власти разобраться с “Красным Бором”
22/02
В Ингушетии официально запретили увековечивать Сталина
22/02
Северо-Западный Сбербанк возглавил ростовчанин
22/02
СМИ опубликовали письма Януковича Путину, Трампу и Меркель
22/02
Пять новых веломаршрутов появятся в Петербурге к середине июля
22/02
Один из грабителей, напавших на военного пенсионера у ТЦ «Атлантик», убит
22/02
Четверо школьников повредили конструкцию поезда на железной дороге в Петербурге
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
22.02.2017 23:59

В Турции завершено следствие по делу о попытке переворота

Прокуратура Стамбула завершила расследование в связи с попыткой переворота в стране 15 июля 2016 года, сообщает Anadolu.

«В частности, расследованы действия в Стамбуле террористического течения «Параллельное государство» (FETÖ), главарем которого является Фетуллах Гюлен», — отмечает 22 февраля агентство.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 24 подозреваемых в террористической деятельности. Помимо Гюлена в списке также находятся шесть генералов и 17 офицеров, девять из которых в розыске.

«Прокуратура требует для 10 обвиняемых 92 пожизненных срока для каждого в тюрьме строгого режима и 174 года лишения свободы. Остальных 13 обвиняемых требуют приговорить по меньшей мере к трем пожизненным заключениям и к срокам до 30 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима», — передает Anadolu.

В общей сложности после путча в Турции были уволены или задержаны около 125 тыс. человек. Формально под арест попали порядка 40 тыс. человек из рядов военнослужащих и полицейских

 

Источник: Газета.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
22.02.2017 15:13

Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь

При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52

Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO

Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56

«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию

Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Помощницу Марин Ле Пен полиция обвиняет в фиктивном найме
Украина оценила финансовый ущерб от потери Крыма
В Турции завершено следствие по делу о попытке переворота
Советник Путина по интернету решил удалить аккаунт в Facebook
Горбачёв продаёт виллу в Германии
В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным
Экс-министра обороны Сердюкова выдвинули в совет директоров ОАК
К мосту через Керченский пролив начали строить автомобильные подходы
В Петербурге подозреваемого во взятке гаишника отправили на пенсию
В Мягозере мужики впряглись в сани, как 500 лет назад, чтобы довезти покойника до погоста
Ошиблись с Дадиным
Трамп накаркал?
Слово пастырей
Представитель Wikileaks: Cейчас Вашингтон «протекает», как никогда прежде
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Как «тревожная кнопка» ЭРА-ГЛОНАСС доведет до истерики
Смольный просят читать «мыло»
Крестный ход с бизнес-подходом
Кто делил Исаакий "без ведома Кремля"
Трампа отлучили от нашего телевизора
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Крыша стадиона на Крестовском протекла

«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон. Фото с сайта Twitter.com

Спецкор: Президент Исландии может запретить всю пиццу в стране

Кронштадт расскажет о себе в документальном фильме от первого лица

СКА повел в серии с «Витязем»

Погоня со стрельбой в центре Петербурга – глазами ДПС

Новости компаний
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.