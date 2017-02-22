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22.02.2017 23:50

Госдума одобрила ограничения денежных переводов на Украину

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который вводит ограничения при переводах денежных средств из России на Украину и в другие государства. Об этом 22 февраля сообщается на сайте нижней палаты.

Ограничения касаются переводов, осуществляемых с помощью иностранных платежных систем. Согласно пояснительной записке к законопроекту, «предлагается установить запрет на трансграничные переводы без открытия банковского счета, которые осуществляются вне рамок платежных систем».

Законопроект был разработан после запрета деятельности российских платежных систем на территории Украины. В пояснительной записке отмечается, что украинский запрет привел «к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем».

За нарушение закона предлагается взыскание штрафа в размере произведенных платежей.

Документ был внесен в Госдуму депутатом фракции «Единая Россия» Владиславом Резником. Власти Украины запретили российским платежным системам проведение операций на территории страны в октябре 2016 года. Он распространился на шесть российских платежных систем: «Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим», международные денежные переводы «Лидер», Anelik, Blizko. Кроме того, на Украине запрещено использование электронных платежных систем WebMoney, «Яндекс.Деньги», QIWI Wallet и Wallet One «Единый кошелек».

Источник: РБК


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