Горбачёв продаёт виллу в Германии

Экс-президент СССР Михаил Горбачев выставил на продажу свою виллу в немецком городе Тегернзе. Об этом 22 февраля пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, вилла Hubertus-Schlössl, которую Горбачев приобрел около десяти лет назад, расположена на берегу озера Тегернзе.

Площадь трехэтажной виллы составляет 600 кв. м, а площадь прилегающей территории — 2,6 тыс. кв. м. Она была построена в 1908 году и впервые отреставрирована спустя сто лет.

Газета не называет точную стоимость недвижимости, однако цена виллы, по ее данным, составляет несколько миллионов евро.