В затоплении стадиона на Крестовском оказались виноваты уборщики

Неправильная эксплуатация оказалась причиной протечек на стадионе Крестовского острова 22 февраля в Петербурге. Канализацию забили тряпки, которые использовали уборщики.

Как сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, во время фестиваля «Радио Зенит» на стадионе произошли протечки в транспортном коридоре на отметке «0» и в секторе B на отметке 25 метров.

«В системе канализования оказалась тряпка. Протечку локализовали за 15 минут», – пояснил Албин.

Это не единственные последствия 35-тысячного фестиваля. «На стадионе разбито одно стекло на 14 отметке. В двух местах поврежден гипсокартон, – добавили в Смольном. – Службы сработали на оценку «хорошо», даже «отлично».

На стадионе Крестовского острова 22 февраля прошел фестиваль «Радио Зенит». Это второе тестовое мероприятие после сдачи арены в эксплуатацию. В апреле стадион должен принять первые матчи премьер-лиги. А в июне – Кубок конфедераций по футболу.