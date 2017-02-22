В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным

В постоянном представительстве России при ООН прошла церемония прощания с Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник.

Траурная церемония проходила непублично, однако на нее пришли более ста человек — сотрудники миссии, постпреды стран-членов ООН, генеральный секретарь ООН и представители секретариата.

Все они возложили цветы к портрету Виталия Чуркина, выставленному в зале постпредства. Гроб с телом дипломата отправят в Россию позже в среду. Траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля.

С прощальной речью на церемонии кратко выступили вдова Чуркина Ирина и сын Максим, а также заместители постпреда Петр Ильичев и Владимир Сафронков, генсек ООН Антониу Гутерреш, постпред Казахстана при всемирной организации Кайрат Умаров, постпред Колумбии Мария Эмма Велез, постпред США Никки Хейли.

Многие из присутствовавших послов, а также генсек ООН еще накануне оставили записи в книге соболезнований в российской миссии, она будет открыта до 23 февраля.