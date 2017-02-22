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22.02.2017 22:27

Экс-министра обороны Сердюкова выдвинули в совет директоров ОАК

Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Об это говорится в документе, размещенном на сайте правительства.

Среди них значится индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех», экс-министр обороны России Анатолий Сердюков.

Кроме Сердюкова в список включены советник президента ОАК Борис Алешин, замминистра обороны Юрий Борисов, замминистра экономического развития Евгений Елин, замминистра финансов Андрей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, замминистра транспорта Валерий Окулов, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко.

В качестве независимых директоров выдвинуты председатель совета директоров «ВТБ Капитал Управление активами» Владимир Потапов и президент УК «Финансовые активы» Евгений Юрченко.

Источник: Газета.ру


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