Экс-министра обороны Сердюкова выдвинули в совет директоров ОАК
Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Об это говорится в документе, размещенном на сайте правительства.
Среди них значится индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех», экс-министр обороны России Анатолий Сердюков.
Кроме Сердюкова в список включены советник президента ОАК Борис Алешин, замминистра обороны Юрий Борисов, замминистра экономического развития Евгений Елин, замминистра финансов Андрей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, замминистра транспорта Валерий Окулов, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко.
В качестве независимых директоров выдвинуты председатель совета директоров «ВТБ Капитал Управление активами» Владимир Потапов и президент УК «Финансовые активы» Евгений Юрченко.
Источник: Газета.ру