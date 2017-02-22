Экс-министра обороны Сердюкова выдвинули в совет директоров ОАК

Кроме Сердюкова в список включены советник президента ОАК Борис Алешин, замминистра обороны Юрий Борисов, замминистра экономического развития Евгений Елин, замминистра финансов Андрей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, замминистра транспорта Валерий Окулов, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко.

Об это говорится в документе, размещенном на сайте правительства.

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