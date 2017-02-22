К мосту через Керченский пролив начали строить автомобильные подходы

В Керчи началось строительство автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив. Новая 9-километровая трасса будет расположена в южной части города, что обеспечит пропуск транзитного транспорта в обход улично-дорожной сети, сообщает 22 февраля Росавтодор.

Согласно планам дорожников, автодорожный подход с четырьмя полосами для движения свяжет транспортные потоки с Крымского моста и региональной трассы Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Пропускная способность дороги составит не менее 40 тыс. автомобилей в сутки.

«Проектом также предусмотрено строительство путепровода через шоссе Героев Сталинграда, который обеспечит бесперебойный проезд над региональной дорогой и железнодорожными путями. В районе примыкания автодорожного подхода с дорогой Керчь — Феодосия будет возведена двухуровневая транспортная развязка, которая изменит направления движения по направлению Херсон — Джанкой — Феодосия — Керчь в сторону Крымского моста. Таким образом, будет сформирован единый транспортный маршрут на территории полуострова», — следует из сообщения.

По словам Романа Старовойта, с открытием в 2018 году автомобильного движения по Крымскому мосту и автомобильным подходам к нему, а также в результате строительства и реконструкции трассы «Таврида» будет обеспечена оптимальная транспортная связь Крыма с материковой частью России. Реализация этих инфраструктурных проектов имеет огромное значение для всего Южного федерального округа.