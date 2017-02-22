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22.02.2017 22:17

К мосту через Керченский пролив начали строить автомобильные подходы

В Керчи началось строительство автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив. Новая 9-километровая трасса будет расположена в южной части города, что обеспечит пропуск транзитного транспорта в обход улично-дорожной сети, сообщает 22 февраля Росавтодор.

Согласно планам дорожников, автодорожный подход с четырьмя полосами для движения свяжет транспортные потоки с Крымского моста и региональной трассы Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Пропускная способность дороги составит не менее 40 тыс. автомобилей в сутки.

«Проектом также предусмотрено строительство путепровода через шоссе Героев Сталинграда, который обеспечит бесперебойный проезд над региональной дорогой и железнодорожными путями. В районе примыкания автодорожного подхода с дорогой Керчь — Феодосия будет возведена двухуровневая транспортная развязка, которая изменит направления движения по направлению Херсон — Джанкой — Феодосия — Керчь в сторону Крымского моста. Таким образом, будет сформирован единый транспортный маршрут на территории полуострова», — следует из сообщения.

По словам Романа Старовойта, с открытием в 2018 году автомобильного движения по Крымскому мосту и автомобильным подходам к нему, а также в результате строительства и реконструкции трассы «Таврида» будет обеспечена оптимальная транспортная связь Крыма с материковой частью России. Реализация этих инфраструктурных проектов имеет огромное значение для всего Южного федерального округа.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что крымские власти сделают все возможное для того, чтобы дорожные работы были закончены строго в установленные сроки.

 

Источник: RNS


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