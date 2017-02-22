НАСА нашла три пригодных для жизни планеты

На срочной пресс-конференции Национального аэрокосмического агентства США 22 февраля объявили о том, что ученые обнаружили крупнейшую серию планет размера Земли, где вода может находиться в жидкой фазе.

Планеты вращаются вокруг одиночной звезды, которая находится в созвездии Водолея. Система получила название TRAPPIST-1. От Земли ее отделяют 40 световых лет — то есть 235 триллионов миль. Планет в этой системе семь, из них три находятся в пригодной для обитания зоне.

«Найти вторую Землю теперь — вопрос времени, а не того, возможно ли это в принципе», – заявил Томас Цурбюхен, замглавы директората научных миссий НАСА.

Сравнивая размеры звезды с Солнцем, ученые привели пример с баскетбольным мячом и мячиком для гольфа, где баскетбольным мячом было бы Солнце.

В Пулковской обсерватории «Фонтанке» прокомментировали, что открытие, о котором было объявлено в Вашингтоне, не является в полной мере сенсацией: планеты, размером с Землю, теоретически пригодные для жизни, ученые находили и раньше. Особенность нынешнего открытия — в том, что подобных планет было найдено так много сразу. Впрочем, об обнаружении жизни на них речи не идет.