Еще
23:31 22.02.2017
Пришлите свою новость!
23:21
Горбачёв продаёт виллу в Германии
22:58
«Ленэнерго» на праздники перейдет в режим «технологической тишины»
22:47
В затоплении стадиона на Крестовском оказались виноваты уборщики
22:37
В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным
22:27
Экс-министра обороны Сердюкова выдвинули в совет директоров ОАК
22:17
К мосту через Керченский пролив начали строить автомобильные подходы
21:58
СМИ: В мире осталось 2,5 трлн баррелей извлекаемых запасов нефти
21:46
НАСА нашла три пригодных для жизни планеты
21:41
Смольный: На стадионе Крестовского прорвало водопровод, а не кровлю
21:26
Главный тренер «Йокерита» оштрафован на 400 тысяч рублей
21:18
В лобовом столкновении маршруток на Ржевке пострадал пассажир
21:08
На новом стадионе фанаты впервые зажгли пиротехнику
20:58
Крыша стадиона на Крестовском протекла
20:48
«Новокрестовскую» введут в эксплуатацию весной 2018 года
20:42
Второй налётчик на военного пенсионера задержан в Елизаветинской больнице
20:11
Пропавший в Петербурге восьмимесячный ребенок нашелся
20:09
Мутко: стадион на Крестовском можно окупить за счет названия
19:49
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 февраля
19:35
Капитан «Андерлехта»: У «Зенита» золотая скамейка запасных
19:28
Глава «Ростелекома» будет отвечать в Минкомсвязи за доктрину информационной безопасности
19:19
Восьмимесячный ребенок исчез в Петербурге
19:13
В Калининском районе инвестор построит новую школу
19:12
Роскомнадзор внес в реестр новостных агрегаторов СМИ2 и «Новости Mail.Ru»
19:10
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
18:58
Госдума одобрила в первом чтении перевод бюджетников на карты «Мир»
18:50
Чайка отправил в Совет Федерации обращение об увольнении замгенпрокурора
18:43
Мнение: Снос московских хрущевок подтолкнет реновацию в Петербурге
18:40
Спикер ЗакСа не хочет, чтобы "Рога и Копыта" возили депутатов
18:38
Данни: Завтра сделаю все, чтобы принести «Зениту» победу
18:31
В Госдуме объяснили назначение войск информационных операций
18:26
Советника президента по интернету Германа Клименко заблокировали в фейсбуке
18:22
Данни сыграет в ответном матче против «Андерлехта» с первых минут
18:19
В Петербурге подозреваемого во взятке гаишника отправили на пенсию
18:18
В Мягозере мужики впряглись в сани, как 500 лет назад, чтобы довезти покойника до погоста
18:08
В Новосибирске наказали водителя фальшивой «Скорой»
17:43
Смольный отказался признавать аварийной хрущевку, в которой живет только один человек
17:37
Московских врачей лишили обязательных доплат за степени и звания
17:32
В Финляндии взорвали трамплин для чемпионата мира
17:25
Полиция допросила подчиненных Ле Пен по делу о финансовых махинациях
17:19
Новая картина «Ленфильма» полетела на МКС
17:18
Путин поедет на встречу "двадцатки" в Германии, но Трамп его там не ждет
17:15
Андрей Ургант приготовил блины, чтобы спасти детей
17:13
В экономику Петербурга в 2016 году инвестировали более 580 миллиардов
17:00
СК посчитал действия стрелка на Савушкина необходимой обороной
16:54
Шойгу заявил о размещении дивизии на Курилах в 2017 году
16:50
Роскомнадзор включил первые новостные агрегаторы в свой реестр
16:40
СК снова проверит данные Ильи Дадина о пытках в карельской колонии
16:22
ГУ МВД готово наградить отбившегося с пистолетом от налетчиков пенсионера
16:19
Депо «Южное» для Фрунзенского радиуса за 5,4 млрд достроит «ЛенСпецСМУ»
16:18
Смоленский суд не стал взыскивать 9,3 млрд с IKEA
16:12
Порошенко: Лукашенко не позволит использовать Белоруссию против Украины
16:05
YouTube удалил видео Чичериной, посвященное Донбассу
15:54
Компания "Усть-Луга" закрыла долг перед Ленобластью, несмотря на арест Валерия Израйлита
15:52
Подписан закон о штрафах за отказ блокировать запрещенные сайты
15:50
Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации
15:43
Шойгу предложил отказаться от обязательной начальной военной подготовки в школах
15:42
ЗакС попросил федеральные власти разобраться с “Красным Бором”
15:30
В Ингушетии официально запретили увековечивать Сталина
15:22
Северо-Западный Сбербанк возглавил ростовчанин
15:16
СМИ опубликовали письма Януковича Путину, Трампу и Меркель
15:12
Пять новых веломаршрутов появятся в Петербурге к середине июля
15:12
Один из грабителей, напавших на военного пенсионера у ТЦ «Атлантик», убит
15:00
Четверо школьников повредили конструкцию поезда на железной дороге в Петербурге
14:52
Шойгу: В России созданы войска информационных операций
14:46
Директор Этнографического музея: Музей из Исаакия не выселят
14:39
Пенсионер МВД открыл стрельбу у торгового центра на Савушкина
14:36
Петербургский ученый нашел древнейшее упоминание дня рождения
14:35
“Фабрика троллей” оставила сотрудницу без пособия по беременности и уходу за ребенком
14:31
Проект нового корпуса Этнографического музея в апреле поступит на Госэкспертизу
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
22.02.2017 21:46

НАСА нашла три пригодных для жизни планеты

На срочной пресс-конференции Национального аэрокосмического агентства США 22 февраля объявили о том, что ученые обнаружили крупнейшую серию планет размера Земли, где вода может находиться в жидкой фазе.

Планеты вращаются вокруг одиночной звезды, которая находится в созвездии Водолея. Система получила название TRAPPIST-1. От Земли ее отделяют 40 световых лет — то есть 235 триллионов миль. Планет в этой системе семь, из них три находятся в пригодной для обитания зоне.

«Найти вторую Землю теперь — вопрос времени, а не того, возможно ли это в принципе», – заявил Томас Цурбюхен, замглавы директората научных миссий НАСА.

Сравнивая размеры звезды с Солнцем, ученые привели пример с баскетбольным мячом и мячиком для гольфа, где баскетбольным мячом было бы Солнце.

В Пулковской обсерватории «Фонтанке» прокомментировали, что открытие, о котором было объявлено в Вашингтоне, не является в полной мере сенсацией: планеты, размером с Землю, теоретически пригодные для жизни, ученые находили и раньше. Особенность нынешнего открытия — в том, что подобных планет было найдено так много сразу. Впрочем, об обнаружении жизни на них речи не идет.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
22.02.2017 10:07

Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты

Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
КЕЙ
21.02.2017 09:00

КЕЙ рассказал о трендах развития ТВ

Цифровой ритейлер КЕЙ проанализировал ключевые тенденции на рынке телевизоров и рассказал, какие новинки ждать в 2017 году.
Depositphotos
15.02.2017 12:57

Что предлагает банк изображений Depositphotos

Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: В мире осталось 2,5 трлн баррелей извлекаемых запасов нефти
НАСА нашла три пригодных для жизни планеты
В Голландии открыт заказ на летающие автомобили
Роскомнадзор заблокировал порносайт Brazzers
Петербургский ИТ-стартап получил грант на 2 млн из Фонда Бортника
Петербуржцы стали чаще менять операторов сотовой связи
Минкомсвязь разработает требования к оборудованию для звонков через Wi-Fi
Ученые опровергли популярную гипотезу зарождения жизни на планете
«ВКонтакте» позволит скрыть от посторонних глаз альбом с сохраненными фото
Производитель назвал причину взрывов смартфонов Galaxy Note 7
Компьютеры готовятся к квантовому скачку
"Всем надо брать пример с Путина, а Трампу пора делать генетический паспорт"
2017 год: сквозь очки виртуальной реальности
Касперская рассказала, чего хочет Большой брат
Минный тральщик напоролся на санкции
Петербург уходит в виртуальность
«Мы – биохакеры, и мы взломаем себя»
В булочную с Apple Pay
ГОСТ на Терминатора
Жизнь без «ящика»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Крыша стадиона на Крестовском протекла

«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон. Фото с сайта Twitter.com

Спецкор: Президент Исландии может запретить всю пиццу в стране

Кронштадт расскажет о себе в документальном фильме от первого лица

СКА повел в серии с «Витязем»

Погоня со стрельбой в центре Петербурга – глазами ДПС

Новости компаний
Tele2
22.02.2017 10:07
Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты
Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
КЕЙ
21.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал о трендах развития ТВ
Цифровой ритейлер КЕЙ проанализировал ключевые тенденции на рынке телевизоров и рассказал, какие новинки ждать в 2017 году.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
«Эталон»
14.02.2017 10:39
Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для Android
14 февраля Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение дляAndroid. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволяет без труда выбрать желаемую квартиру в любом объекте Компании.
КЕЙ
14.02.2017 09:00
«Китайские аналоги А-брендов. Стоит ли покупать?» — отвечают эксперты КЕЙ
Такие гиганты мобильного рынка, как Apple или Samsung, давно заработали репутацию премиум- (или А-брендов). В то же время ряд других компаний выпускает смартфоны, претендующие по качеству на уровень А-бренда, но цены на эти устройства значительно ниже.
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.