Смольный: На стадионе Крестовского прорвало водопровод, а не кровлю

В затоплении стадиона на Крестовском острове Петербурга виновата не кровля, а прохудившаяся система водоснабжения. Из-за этого дефекта в холлах и коридорах во время фестиваля «Радио Зенит» вечером 22 февраля образовались лужи.

Как сообщил «Фонтанке» собеседник в строительном блоке Смольного, на арене зафиксировали две протечки на «0» и «25» отметках. «Это штатная ситуация. Для этого и проводят техническое тестирование систем при нагрузках», – добавил собеседник.

Коридоры, опоясывающие чашу стадиона, начало заливать водой примерно в 20.20. В это время на стадионе шел фестиваль «Радио Зенит». Вода образовала лужи в коридоре и холле, в некоторых местах под потоки подставили мусорные баки.