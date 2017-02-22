На новом стадионе фанаты впервые зажгли пиротехнику

«Санкт-Петербург арена» прошла боевое крещение фанатской пиротехникой вечером 22 февраля. Первые фаера, озарившие поле стадиона и упавшие на бетонное основание (газон до конца марта убран за пределы арены) появились над головами публики примерно в середине концерта на фестивале «Радио Зенит».

Около десятка фаеров фанаты зажгли во время выступления группы «25/17». Поклонники омского коллектива традиционно зажигают фаеры во время исполнения песни «Девятибально». Что характерно, при проходе на стадион слушатели прошли один уровень контроля, состоявший, по свидетельствам очевидцев, из рамок и рентгенов для сумок.

Арена на Крестовском в настоящий момент эксплуатируется с закрытой крышей. Свидетели инцидента сообщают, что, к счастью, дым вскоре рассеялся, что свидетельствует о хорошей вентиляции на новом стадионе.

Вопрос использования фанатами пиротехники наиболее остро встает во время футбольных матчей, на которых использование фаеров запрещается.

Прошлой осенью Российская футбольная премьер-лига выступила за ужесточение наказания за использование пиротехники. Штрафы для футбольных клубов за неправомерные действия фанатов составляют сотни тысяч рублей. В частности, крупный штраф размером в 300 тысяч рублей «Зенит» был вынужден заплатить за использование и бросание пиротехники болельщиками после матча со «Спартаком» на матче девятого тура.