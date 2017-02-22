Крыша стадиона на Крестовском протекла

Крыша нового стадиона на Крестовском острове протекла во время фестиваля «Радио Зенит» вечером 22 февраля. Вода образовала лужи в коридоре и холле, в некоторых местах под потоки подставили мусорные баки.

Как передает корреспондент «Фонтанки», больше всего воды скопилось в коридоре, который опоясывает стадион. Волонтёры, которые дежурят возле дверей, не смогли объяснить, откуда именно и по каким причинам течёт вода.

Убирать лужи спешно позвали уборщиков. Несколько мужчин, судя по всему инженеров, озадачено смотрят на текущий потолок.

По состоянию на 20:43 вода льётся уже около 20 минут.