Крыша стадиона на Крестовском протекла
Как передает корреспондент «Фонтанки», больше всего воды скопилось в коридоре, который опоясывает стадион. Волонтёры, которые дежурят возле дверей, не смогли объяснить, откуда именно и по каким причинам течёт вода.
Убирать лужи спешно позвали уборщиков. Несколько мужчин, судя по всему инженеров, озадачено смотрят на текущий потолок.
По состоянию на 20:43 вода льётся уже около 20 минут.
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Справка:
Стадион на Крестовском острове официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016-го и стал самой большой площадкой города. Он вмещает 68 тысяч футбольных болельщиков и до 80 тысяч зрителей концертов. Для сравнения: домашняя площадка «Зенита» – «Петровский» – в три раза меньше. На его трибунах умещается 21 тысяча человек. 11 февраля 10 тысяч зрителей бесплатно посмотрели шоу экстремалов — дрифтеров, байкеров, роллеров. По итогам такого «народного тестирования» Смольный должен был проанализировать, как быстро рассаживается по местам такое количество зрителей, понятна ли навигация, как работает система контроля. 22 февраля на новом стадионе проходит «Фестиваль радио «Зенит». Второе тестирование предусматривает, что на трибунах соберется около 30 тысяч человек. Для зрителей до концерта были запущены шаттлы от станции «Крестовский остров» и «Петроградская», а после - вход на «Крестовский остров» ограничат и отправят автобусы до «Петроградской» и «Чкаловской».