«Новокрестовскую» введут в эксплуатацию весной 2018 года

Станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге планируется сдать 30 апреля 2018 года. Проходческий щит уже пошел от нее в сторону «Приморской».

Как рассказал 22 февраля глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, проходческий щит со стороны «Беговой» уже прошел место станции и двинулся в сторону «Приморской». Всего пройдено 3,2 км, осталось 2,3 км. Навстречу от «Приморской» также движутся два щита. Щит от «Беговой» не извлекали на поверхность для техобслуживания. За счет этого, по словам чиновников, удалось сэкономить 500 млн рублей и 2 месяца времени.

При этом ранее говорилось, что «Новокрестовскую» могут ввести в первом квартале 2018 года.