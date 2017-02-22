Второй налётчик на военного пенсионера задержан в Елизаветинской больнице

Второй подозреваемый в налете на военного пенсионера у торгового центра «Атлантик сити» задержан в Петербурге 22 февраля. Он обратился за врачебной помощью.

Как стало известно «Фонтанке», в среду вечером в Елизаветинскую больницу приехал мужчина с тяжелым ранением ноги. Медики оповестили полицию, которую наверняка звонок не удивил. Как и предполагала «Фонтанка», обращение в больницу для подозреваемого в разбое было логичным. Отставной майор попал в него из наградного «Макарова» два раза.

В настоящее время пациента оперируют под конвоем. По данным «Фонтанки», подозреваемому 33 года, он гражданин Абхазии. Подтвердилось, что регистрационные знаки на «Форде Фокус» подложные, а сама иномарка не принадлежит ни раненому, ни его убитому товарищу.

Следственный комитет после перестрелки на Савушкина возбудил уголовное дело по статье 162 УК «Разбой».