Мутко: стадион на Крестовском можно окупить за счет названия
«Санкт-Петербург Арену» после завершения чемпионата мира по футболу стоило бы переименовать и продать название спонсору. Об этом 22 февраля заявил вице-премьер России Виталий Мутко во время второго по счету тестирования стадиона на Крестовском острове в Петербурге.
Как передает корреспондент «Фонтанки», чиновник сослался на общемировую практику, которая состоит в том, чтобы называть стадионы в честь спонсоров и за счет этого окупать расходы на эксплуатацию сооружений. Окончательное решение будет принимать эксплуатант и город, сказал Мутко.
Кроме того, вице-премьер рассказал, что 17 мая стадион на Крестовском острове планируется передать для проведения Кубка Конфедераций. После турнира, но до ЧМ-2018 года, на арене может сыграть сборная России. По словам Мутко, соперником национальной команды может стать сборная топ-уровня, однако от конкретики он воздержался.
Ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов делился с журналистами информацией о планах Смольного передать стадион в управление футбольному клубу, подчеркивая, что в этом случае вопрос с именем будет находиться исключительно в компетенции сине-бело-голубых.
Справка:
Стадион на Крестовском острове официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016-го и стал самой большой площадкой города. Он вмещает 68 тысяч футбольных болельщиков и до 80 тысяч зрителей концертов. Для сравнения: домашняя площадка «Зенита» – «Петровский» – в три раза меньше. На его трибунах умещается 21 тысяча человек.
11 февраля 10 тысяч зрителей бесплатно посмотрели шоу экстремалов — дрифтеров, байкеров, роллеров. По итогам такого «народного тестирования» Смольный должен был проанализировать, как быстро рассаживается по местам такое количество зрителей, понятна ли навигация, как работает система контроля.
22 февраля на новом стадионе проходит «Фестиваль радио «Зенит». Второе тестирование предусматривает, что на трибунах соберется около 30 тысяч человек. Для зрителей до концерта были запущены шаттлы от станции «Крестовский остров» и «Петроградская», а после - вход на «Крестовский остров» ограничат и отправят автобусы до «Петроградской» и «Чкаловской».