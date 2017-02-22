Мутко: стадион на Крестовском можно окупить за счет названия

«Санкт-Петербург Арену» после завершения чемпионата мира по футболу стоило бы переименовать и продать название спонсору. Об этом 22 февраля заявил вице-премьер России Виталий Мутко во время второго по счету тестирования стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

Как передает корреспондент «Фонтанки», чиновник сослался на общемировую практику, которая состоит в том, чтобы называть стадионы в честь спонсоров и за счет этого окупать расходы на эксплуатацию сооружений. Окончательное решение будет принимать эксплуатант и город, сказал Мутко.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что 17 мая стадион на Крестовском острове планируется передать для проведения Кубка Конфедераций. После турнира, но до ЧМ-2018 года, на арене может сыграть сборная России. По словам Мутко, соперником национальной команды может стать сборная топ-уровня, однако от конкретики он воздержался.

Ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов делился с журналистами информацией о планах Смольного передать стадион в управление футбольному клубу, подчеркивая, что в этом случае вопрос с именем будет находиться исключительно в компетенции сине-бело-голубых.