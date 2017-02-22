Еще
21:45 22.02.2017
Пришлите свою новость!
21:41
Смольный: На стадионе Крестовского прорвало водопровод, а не кровлю
21:26
Главный тренер «Йокерита» оштрафован на 400 тысяч рублей
21:18
В лобовом столкновении маршруток на Ржевке пострадал пассажир
21:08
На новом стадионе фанаты впервые зажгли пиротехнику
20:58
Крыша стадиона на Крестовском протекла
20:48
«Новокрестовскую» введут в эксплуатацию весной 2018 года
20:42
Второй налётчик на военного пенсионера задержан в Елизаветинской больнице
20:11
Пропавший в Петербурге восьмимесячный ребенок нашелся
20:09
Мутко: стадион на Крестовском можно окупить за счет названия
19:49
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 февраля
19:35
Капитан «Андерлехта»: У «Зенита» золотая скамейка запасных
19:28
Глава «Ростелекома» будет отвечать в Минкомсвязи за доктрину информационной безопасности
19:19
Восьмимесячный ребенок исчез в Петербурге
19:13
В Калининском районе инвестор построит новую школу
19:12
Роскомнадзор внес в реестр новостных агрегаторов СМИ2 и «Новости Mail.Ru»
19:10
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
18:58
Госдума одобрила в первом чтении перевод бюджетников на карты «Мир»
18:50
Чайка отправил в Совет Федерации обращение об увольнении замгенпрокурора
18:43
Мнение: Снос московских хрущевок подтолкнет реновацию в Петербурге
18:40
Спикер ЗакСа не хочет, чтобы "Рога и Копыта" возили депутатов
18:38
Данни: Завтра сделаю все, чтобы принести «Зениту» победу
18:31
В Госдуме объяснили назначение войск информационных операций
18:26
Советника президента по интернету Германа Клименко заблокировали в фейсбуке
18:22
Данни сыграет в ответном матче против «Андерлехта» с первых минут
18:19
В Петербурге подозреваемого во взятке гаишника отправили на пенсию
18:18
В Мягозере мужики впряглись в сани, как 500 лет назад, чтобы довезти покойника до погоста
18:08
В Новосибирске наказали водителя фальшивой «Скорой»
17:43
Смольный отказался признавать аварийной хрущевку, в которой живет только один человек
17:37
Московских врачей лишили обязательных доплат за степени и звания
17:32
В Финляндии взорвали трамплин для чемпионата мира
17:25
Полиция допросила подчиненных Ле Пен по делу о финансовых махинациях
17:19
Новая картина «Ленфильма» полетела на МКС
17:18
Путин поедет на встречу "двадцатки" в Германии, но Трамп его там не ждет
17:15
Андрей Ургант приготовил блины, чтобы спасти детей
17:13
В экономику Петербурга в 2016 году инвестировали более 580 миллиардов
17:00
СК посчитал действия стрелка на Савушкина необходимой обороной
16:54
Шойгу заявил о размещении дивизии на Курилах в 2017 году
16:50
Роскомнадзор включил первые новостные агрегаторы в свой реестр
16:40
СК снова проверит данные Ильи Дадина о пытках в карельской колонии
16:22
ГУ МВД готово наградить отбившегося с пистолетом от налетчиков пенсионера
16:19
Депо «Южное» для Фрунзенского радиуса за 5,4 млрд достроит «ЛенСпецСМУ»
16:18
Смоленский суд не стал взыскивать 9,3 млрд с IKEA
16:12
Порошенко: Лукашенко не позволит использовать Белоруссию против Украины
16:05
YouTube удалил видео Чичериной, посвященное Донбассу
15:54
Компания "Усть-Луга" закрыла долг перед Ленобластью, несмотря на арест Валерия Израйлита
15:52
Подписан закон о штрафах за отказ блокировать запрещенные сайты
15:50
Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации
15:43
Шойгу предложил отказаться от обязательной начальной военной подготовки в школах
15:42
ЗакС попросил федеральные власти разобраться с “Красным Бором”
15:30
В Ингушетии официально запретили увековечивать Сталина
15:22
Северо-Западный Сбербанк возглавил ростовчанин
15:16
СМИ опубликовали письма Януковича Путину, Трампу и Меркель
15:12
Пять новых веломаршрутов появятся в Петербурге к середине июля
15:12
Один из грабителей, напавших на военного пенсионера у ТЦ «Атлантик», убит
15:00
Четверо школьников повредили конструкцию поезда на железной дороге в Петербурге
14:52
Шойгу: В России созданы войска информационных операций
14:46
Директор Этнографического музея: Музей из Исаакия не выселят
14:39
Пенсионер МВД открыл стрельбу у торгового центра на Савушкина
14:36
Петербургский ученый нашел древнейшее упоминание дня рождения
14:35
“Фабрика троллей” оставила сотрудницу без пособия по беременности и уходу за ребенком
14:31
Проект нового корпуса Этнографического музея в апреле поступит на Госэкспертизу
14:30
Спецкор: Президент Исландии может запретить всю пиццу в стране
14:27
Греф обещал снизить ставки по ипотеке "до исторического минимума"
14:25
Виталия Чуркина похоронят в Москве
14:22
В СКР подано заявление о покушении на убийство Кара-Мурзы
14:15
По числу жалоб на обработку персональных данных в РФ лидируют банки
14:11
Глава КИО: Реформа комитета завершится к августу 2017-го
14:05
Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев продаст все свое имущество
14:00
Начальник петербургского главка рассказал о "группах смерти"
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
22.02.2017 20:09

Мутко: стадион на Крестовском можно окупить за счет названия

«Санкт-Петербург Арену» после завершения чемпионата мира по футболу стоило бы переименовать и продать название спонсору. Об этом 22 февраля заявил вице-премьер России Виталий Мутко во время второго по счету тестирования стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

Как передает корреспондент «Фонтанки», чиновник сослался на общемировую практику, которая состоит в том, чтобы называть стадионы в честь спонсоров и за счет этого окупать расходы на эксплуатацию сооружений. Окончательное решение будет принимать эксплуатант и город, сказал Мутко.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что 17 мая стадион на Крестовском острове планируется передать для проведения Кубка Конфедераций. После турнира, но до ЧМ-2018 года, на арене может сыграть сборная России. По словам Мутко, соперником национальной команды может стать сборная топ-уровня, однако от конкретики он воздержался.

Ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов делился с журналистами информацией о планах Смольного передать стадион в управление футбольному клубу, подчеркивая, что в этом случае вопрос с именем будет находиться исключительно в компетенции сине-бело-голубых.

Справка:

Стадион на Крестовском острове официально был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016-го и стал самой большой площадкой города. Он вмещает 68 тысяч футбольных болельщиков и до 80 тысяч зрителей концертов. Для сравнения: домашняя площадка «Зенита» – «Петровский» – в три раза меньше. На его трибунах умещается 21 тысяча человек.

11 февраля 10 тысяч зрителей бесплатно посмотрели шоу экстремалов — дрифтеров, байкеров, роллеров. По итогам такого «народного тестирования» Смольный должен был проанализировать, как быстро рассаживается по местам такое количество зрителей, понятна ли навигация, как работает система контроля.

22 февраля на новом стадионе проходит «Фестиваль радио «Зенит». Второе тестирование предусматривает, что на трибунах соберется около 30 тысяч человек. Для зрителей до концерта были запущены шаттлы от станции «Крестовский остров» и «Петроградская», а после - вход на «Крестовский остров» ограничат и отправят автобусы до «Петроградской» и «Чкаловской».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Смольный выиграл первый суд с «Трансстроем» по стадиону на Крестовском
Смольный снова выгнал строителей с Крестовского
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург-арена»
Тестирование стадиона на Крестовском завершилось словом «Россия»
Во время мотошоу на стадионе «Зенита» упал гонщик
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Мутко: стадион на Крестовском можно окупить за счет названия
Капитан «Андерлехта»: У «Зенита» золотая скамейка запасных
Данни: Завтра сделаю все, чтобы принести «Зениту» победу
Данни сыграет в ответном матче против «Андерлехта» с первых минут
Финский 18-летний нападающий Лайне бьет снайперские рекорды НХЛ
Знарок: Ничего не буду объяснять
СКА повел в серии с «Витязем»
Суд оставил в силе отстранение подозреваемых в допинге российских лыжников
Пятерых российских лыжников отказались допустить на чемпионат мира
Гол нападающего СКА Шипачева признан самым красивым за прошлую неделю в КХЛ
Давид Голощекин: Дзюба - тромбон
Светлана Кузнецова: У меня не осталось обид на Петербург
Почему СКА выиграет Кубок Гагарина
Футбольных хулиганов загнали в ринг
Юбилейное поражение Луческу
Драка в Удельном по пути в Манчестер
Евгений Савин: Какие же мы, футболисты, ограниченные люди
Знакомьтесь - «Санкт-Петербург-арена»
«Фуркад, ты свинья». Что случилось в Хохфильцене
Чьи мечты сбываются
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Крыша стадиона на Крестовском протекла

«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон. Фото с сайта Twitter.com

Спецкор: Президент Исландии может запретить всю пиццу в стране

Кронштадт расскажет о себе в документальном фильме от первого лица

СКА повел в серии с «Витязем»

Погоня со стрельбой в центре Петербурга – глазами ДПС

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.