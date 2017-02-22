«Фонтанка» за 60 секунд — 22 февраля

Майор запаса Минобороны на выстрел налетчиков ответил шестью боевыми из наградного пистолета. Один был убит на месте, второй бежал, бросив товарища. У сторонников легализации гладкоствола сегодня большой день.

Ильдар Дадин освобожден Верховным судом — его посадили по заведомо незаконному уголовному делу. Теперь жена Дадина планирует увезти мужа из России.

Новая методика Петростата спутала карты и бизнесу, и Смольному. Вдруг выяснилось, что одни неправильно планировали бизнес, а вторые поддерживали не тех, кого надо.

Петербуржец Михаил Тихонов нашел в законе обоснование того, почему ЗСД должен стать бесплатным. По крайней мере, для Васильевского острова на время навигации. Теперь у ЗСД одна задача — дотянуть дело до открытия Серного моста.

Замред КРТИ Вадим Власов — заядлый велосипедист. Уже одно это хорошая новость для всех остальных велосипедистов. Он пообещал, что к 15 июля петербуржцы прокатятся по новым велодорожкам. Мы запротоколировали — в эфире интернет-канала [Фонтанка. Офис].

Нынешний «Зенит» играет, как Юрий Лоза. Народный артист Российской Федерации Давид Голощекин — с самым неожиданным комментарием футбольного сезона.

Виктор Вентимилла Алонсо назначен председателем Северо-Западного банка Сбербанка России. Прилетел к нам из теплых краев. До этого был главой Юго-Западного подразделения банка.

Крепитесь, люди — скоро лето. Пора думать. Мы заранее обобщили новинки сезона, которые этим летом предложит пассажирам аэропорт Санкт-Петербурга.

Вот, пожалуй, и все. Проведите выходные качественно. Сожгите чучело Дарта Вейдера на Масленицу, выиграйте бой подушками на бревне и понюхайте живую сирень в Ботаническом саду. Прочувствуйте эти дни.