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19:55 22.02.2017
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19:49
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 февраля
19:35
Капитан «Андерлехта»: У «Зенита» золотая скамейка запасных
19:28
Глава «Ростелекома» будет отвечать в Минкомсвязи за доктрину информационной безопасности
19:19
Восьмимесячный ребенок исчез в Петербурге
19:13
В Калининском районе инвестор построит новую школу
19:12
Роскомнадзор внес в реестр новостных агрегаторов СМИ2 и «Новости Mail.Ru»
19:10
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
18:58
Госдума одобрила в первом чтении перевод бюджетников на карты «Мир»
18:50
Чайка отправил в Совет Федерации обращение об увольнении замгенпрокурора
18:43
Мнение: Снос московских хрущевок подтолкнет реновацию в Петербурге
18:40
Спикер ЗакСа не хочет, чтобы "Рога и Копыта" возили депутатов
18:38
Данни: Завтра сделаю все, чтобы принести «Зениту» победу
18:31
В Госдуме объяснили назначение войск информационных операций
18:26
Советника президента по интернету Германа Клименко заблокировали в фейсбуке
18:22
Данни сыграет в ответном матче против «Андерлехта» с первых минут
18:19
В Петербурге подозреваемого во взятке гаишника отправили на пенсию
18:18
В Мягозере мужики впряглись в сани, как 500 лет назад, чтобы довезти покойника до погоста
18:08
В Новосибирске наказали водителя фальшивой «Скорой»
17:43
Смольный отказался признавать аварийной хрущевку, в которой живет только один человек
17:37
Московских врачей лишили обязательных доплат за степени и звания
17:32
В Финляндии взорвали трамплин для чемпионата мира
17:25
Полиция допросила подчиненных Ле Пен по делу о финансовых махинациях
17:19
Новая картина «Ленфильма» полетела на МКС
17:18
Путин поедет на встречу "двадцатки" в Германии, но Трамп его там не ждет
17:15
Андрей Ургант приготовил блины, чтобы спасти детей
17:13
В экономику Петербурга в 2016 году инвестировали более 580 миллиардов
17:00
СК посчитал действия стрелка на Савушкина необходимой обороной
16:54
Шойгу заявил о размещении дивизии на Курилах в 2017 году
16:50
Роскомнадзор включил первые новостные агрегаторы в свой реестр
16:40
СК снова проверит данные Ильи Дадина о пытках в карельской колонии
16:22
ГУ МВД готово наградить отбившегося с пистолетом от налетчиков пенсионера
16:19
Депо «Южное» для Фрунзенского радиуса за 5,4 млрд достроит «ЛенСпецСМУ»
16:18
Смоленский суд не стал взыскивать 9,3 млрд с IKEA
16:12
Порошенко: Лукашенко не позволит использовать Белоруссию против Украины
16:05
YouTube удалил видео Чичериной, посвященное Донбассу
15:54
Компания "Усть-Луга" закрыла долг перед Ленобластью, несмотря на арест Валерия Израйлита
15:52
Подписан закон о штрафах за отказ блокировать запрещенные сайты
15:50
Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации
15:43
Шойгу предложил отказаться от обязательной начальной военной подготовки в школах
15:42
ЗакС попросил федеральные власти разобраться с “Красным Бором”
15:30
В Ингушетии официально запретили увековечивать Сталина
15:22
Северо-Западный Сбербанк возглавил ростовчанин
15:16
СМИ опубликовали письма Януковича Путину, Трампу и Меркель
15:12
Пять новых веломаршрутов появятся в Петербурге к середине июля
15:12
Один из грабителей, напавших на военного пенсионера у ТЦ «Атлантик», убит
15:00
Четверо школьников повредили конструкцию поезда на железной дороге в Петербурге
14:52
Шойгу: В России созданы войска информационных операций
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Директор Этнографического музея: Музей из Исаакия не выселят
14:39
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Греф обещал снизить ставки по ипотеке "до исторического минимума"
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Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев продаст все свое имущество
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13:50
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13:42
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Шойгу: 96% ядерных установок РФ готовы к немедленному пуску
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22.02.2017 19:49
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«Фонтанка» за 60 секунд — 22 февраля

Майор запаса Минобороны на выстрел налетчиков ответил шестью боевыми из наградного пистолета. Один был убит на месте, второй бежал, бросив товарища. У сторонников легализации гладкоствола сегодня большой день.

Ильдар Дадин освобожден Верховным судом — его посадили по заведомо незаконному уголовному делу. Теперь жена Дадина планирует увезти мужа из России.

Новая методика Петростата спутала карты и бизнесу, и Смольному. Вдруг выяснилось, что одни неправильно планировали бизнес, а вторые поддерживали не тех, кого надо.

Петербуржец Михаил Тихонов нашел в законе обоснование того, почему ЗСД должен стать бесплатным. По крайней мере, для Васильевского острова на время навигации. Теперь у ЗСД одна задача — дотянуть дело до открытия Серного моста.

Замред КРТИ Вадим Власов — заядлый велосипедист. Уже одно это хорошая новость для всех остальных велосипедистов. Он пообещал, что к 15 июля петербуржцы прокатятся по новым велодорожкам. Мы запротоколировали — в эфире интернет-канала [Фонтанка. Офис].

Нынешний «Зенит» играет, как Юрий Лоза. Народный артист Российской Федерации Давид Голощекин — с самым неожиданным комментарием футбольного сезона.

Виктор Вентимилла Алонсо назначен председателем Северо-Западного банка Сбербанка России. Прилетел к нам из теплых краев. До этого был главой Юго-Западного подразделения банка.

Крепитесь, люди — скоро лето. Пора думать. Мы заранее обобщили новинки сезона, которые этим летом предложит пассажирам аэропорт Санкт-Петербурга.

Вот, пожалуй, и все. Проведите выходные качественно. Сожгите чучело Дарта Вейдера на Масленицу, выиграйте бой подушками на бревне и понюхайте живую сирень в Ботаническом саду. Прочувствуйте эти дни.


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22.02.2017 17:30
Tele2 вводит «Другие правила» на фестивале OFF Unlock
В День защитника Отечества при партнерстве с Tele2 пройдет фестиваль OFF Unlock. Помимо выступлений звезд мировой электронной музыки, на мероприятии будут представлены световые инсталляции, состоится выставка раритетных синтезаторов, неоновых арт-объектов.
Tele2
22.02.2017 10:07
Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты
Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
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Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
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Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
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Слово «ярмарка» способно вызвать массу разноплановых ассоциаций. Однако, в отличие от понятия «базар», ярмарка – всегда позитивная картинка, навевающая мысли о народных гуляниях, подарках и веселье
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На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
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Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
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