Лосось с ажурными блинами. Экспресс-рецепт
Продолжаем традицию полезных для здоровья рыбных четвергов, праздник подмаслит самая жирная и нежная морская рыба в кружевных блинах. Про то, как их такими сделать, – ниже, про пользу лосося сейчас. Эта вкуснейшая рыба улучшает память и внимание, без которых журналистам сами понимаете. Жирные кислоты омега-3, витамины В1, РР, калий, фосфор, хром между делом действуют на клетки головного мозга, селен помогает бороться со снижением работоспособности, нарушениями зрения, усталости глаз.
Шеф-повар Константин Рыбалкин рассказал и показал, как вкусно приготовить блюдо.
Для удобства хозяек публикуем рецепт.
Блины с лососем холодного копчения и икорным соусом
Сначала готовим тесто и даем ему постоять полчаса, чтобы набухла клейковина муки.
Ингредиенты:
молоко – 500 граммов
вода – 500 граммов
соль – 15 граммов
сахар – 90 граммов
мука пшеничная – 650 граммов
яйцо – 4 штуки
масло растительное – 100 граммов
Чтобы в тесте потом не образовывались комочки, смешиваем яйца с солью и сахаром. Добавляем молоко, воду и муку и вымешиваем тесто, именно вымешиваем, а не взбиваем.
Совет от шеф-повара: Хозяйки часто совершают ошибку, начинают взбивать, тогда об ажурных блинах можно забыть. Есть еще один нюанс приготовления правильных блинов: лучше использовать чугунную сковороду, на популярных сковородах с антипригарным покрытием ажурных блинов тоже не получится.
Итак, начинаем собирать наши блинчики.
Ингредиенты:
блины – 3 штуки
лосось холодного копчения – 100 граммов
шнитт-лук – 15 граммов
сметана 15 – 20% – 30 граммов
сливки 11% – 30 граммов
икра – 5 граммов
Готовим соус. Смешиваем сметану со сливками. Часть соуса уходит на блины, после этого аккуратно выкладываем на него лосося холодного копчения, сверху шнитт-лук и сворачиваем рулетом. Нарезаем его и кладем на тарелку. В оставшийся соус аккуратно добавляем икру, чтобы не повредить икринки, и украшаем блюдо. Польза двойная.
Материал подготовлен в партнерстве с рестораном «Русская рыбалка».