Лосось с ажурными блинами. Экспресс-рецепт

Масленица в АЖУРе полным ходом - готовим ажурные блинчики вместе с шеф-поваром. Блины лососем не испортишь. «Фонтанка» продолжает серию видеорецептов по четвергам.

Продолжаем традицию полезных для здоровья рыбных четвергов, праздник подмаслит самая жирная и нежная морская рыба в кружевных блинах. Про то, как их такими сделать, – ниже, про пользу лосося сейчас. Эта вкуснейшая рыба улучшает память и внимание, без которых журналистам сами понимаете. Жирные кислоты омега-3, витамины В1, РР, калий, фосфор, хром между делом действуют на клетки головного мозга, селен помогает бороться со снижением работоспособности, нарушениями зрения, усталости глаз.

Шеф-повар Константин Рыбалкин рассказал и показал, как вкусно приготовить блюдо.

Для удобства хозяек публикуем рецепт.

Блины с лососем холодного копчения и икорным соусом

Сначала готовим тесто и даем ему постоять полчаса, чтобы набухла клейковина муки.

Ингредиенты:



молоко – 500 граммов



вода – 500 граммов



соль – 15 граммов



сахар – 90 граммов



мука пшеничная – 650 граммов



яйцо – 4 штуки



масло растительное – 100 граммов



Чтобы в тесте потом не образовывались комочки, смешиваем яйца с солью и сахаром. Добавляем молоко, воду и муку и вымешиваем тесто, именно вымешиваем, а не взбиваем.

Совет от шеф-повара: Хозяйки часто совершают ошибку, начинают взбивать, тогда об ажурных блинах можно забыть. Есть еще один нюанс приготовления правильных блинов: лучше использовать чугунную сковороду, на популярных сковородах с антипригарным покрытием ажурных блинов тоже не получится.



Итак, начинаем собирать наши блинчики.

Ингредиенты:



блины – 3 штуки



лосось холодного копчения – 100 граммов



шнитт-лук – 15 граммов



сметана 15 – 20% – 30 граммов



сливки 11% – 30 граммов



икра – 5 граммов



Готовим соус. Смешиваем сметану со сливками. Часть соуса уходит на блины, после этого аккуратно выкладываем на него лосося холодного копчения, сверху шнитт-лук и сворачиваем рулетом. Нарезаем его и кладем на тарелку. В оставшийся соус аккуратно добавляем икру, чтобы не повредить икринки, и украшаем блюдо. Польза двойная.

Материал подготовлен в партнерстве с рестораном «Русская рыбалка».

