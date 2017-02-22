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23.02.2017 10:00

Лосось с ажурными блинами. Экспресс-рецепт

Масленица в АЖУРе полным ходом - готовим ажурные блинчики вместе с шеф-поваром. Блины лососем не испортишь. «Фонтанка» продолжает серию видеорецептов по четвергам.
Лосось с ажурными блинами. Экспресс-рецепт

Продолжаем традицию полезных для здоровья рыбных четвергов, праздник подмаслит самая жирная и нежная морская рыба в кружевных блинах. Про то, как их такими сделать, – ниже, про пользу лосося сейчас. Эта вкуснейшая рыба улучшает память и внимание, без которых журналистам сами понимаете. Жирные кислоты омега-3, витамины В1, РР, калий, фосфор, хром между делом действуют на клетки головного мозга, селен помогает бороться со снижением работоспособности, нарушениями зрения, усталости глаз.

Шеф-повар Константин Рыбалкин рассказал и показал, как вкусно приготовить блюдо.  

Для удобства хозяек публикуем рецепт.

Блины с лососем холодного копчения и икорным соусом

Сначала готовим тесто и даем ему постоять полчаса, чтобы набухла клейковина муки.

Ингредиенты:

молоко – 500 граммов

вода – 500 граммов

соль – 15 граммов

сахар – 90 граммов

мука пшеничная – 650 граммов

яйцо – 4 штуки

масло растительное – 100 граммов


Чтобы в тесте потом не образовывались комочки, смешиваем яйца с солью и сахаром.  Добавляем молоко, воду и муку и вымешиваем тесто, именно вымешиваем, а не взбиваем.

Совет от шеф-повара: Хозяйки часто совершают  ошибку, начинают взбивать, тогда об ажурных блинах можно забыть. Есть еще один нюанс приготовления  правильных блинов: лучше использовать чугунную сковороду, на популярных сковородах с антипригарным покрытием ажурных блинов тоже не получится.


Итак, начинаем собирать наши блинчики.

Ингредиенты:

блины – 3 штуки

лосось холодного копчения – 100 граммов

шнитт-лук – 15 граммов

сметана 15 – 20% – 30 граммов

сливки 11% – 30 граммов

икра – 5 граммов


Готовим соус. Смешиваем сметану со сливками. Часть соуса уходит на блины, после этого аккуратно выкладываем на него лосося холодного копчения, сверху шнитт-лук и сворачиваем рулетом. Нарезаем его и кладем на тарелку.  В оставшийся соус аккуратно добавляем икру, чтобы не повредить икринки, и украшаем блюдо. Польза двойная.

Материал подготовлен в партнерстве с рестораном «Русская рыбалка».
 


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