Капитан «Андерлехта»: У «Зенита» золотая скамейка запасных

Капитан футбольного клуба «Андерлехт» Оливье Дешахт накануне ответного матча с «Зенитом» рассказал о своих опасениях относительно этой встречи сегодня, 22 февраля, в Петербурге. В частности, он заявил, что стоимость игроков сине-бело-голубых в четыре раза превышает стоимость футболистов бельгийской команды.

«Мы провели достаточно сложный матч: наша защита отработала очень хорошо. Мы с партнером изрядно попотели, чтобы сдержать Дзюбу. Он рослый и мощный, бороться с ним сложно. Завтра мы должны выступить на пределе своих возможностей, чтобы пройти дальше. Мы себя ощущаем неспокойно, потому что «Зенит» — очень сильная команда. Стоимость их игроков в четыре раза превышает стоимость наших. У «Зенита», можно сказать, золотая скамейка запасных. Почти у каждого игрока основного состава есть замена на скамейке. Поэтому завтра нам необходимо забивать, чтобы пройти дальше», – подчеркнул Оливье Дешахт.

Напомним, первая встреча в Бельгии завершилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0. Для выхода в четвертьфинал Лиги Европы «Зениту» необходимо забить минимум три гола и при этом ни разу не пропустить.