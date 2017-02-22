Глава «Ростелекома» будет отвечать в Минкомсвязи за доктрину информационной безопасности

Глава «Ростелекома» Сергей Калугин со 2 марта покинет компанию. Он перейдет на работу в Минкомсвязь, где будет курировать импортозамещение и реализацию доктрины информационной безопасности, сообщает 22 февраля ТАСС.

В Минкомсвязи Калугин будет курировать вопросы импортозамещения и реализации подписанной президентом Владимиром Путиным доктрины информационной безопасности, сообщает источник ТАСС в правительстве.

Ранее источники ТАСС и Интерфакс сообщали, что Калугин перейдет в Минкомсвязи в качестве замминистра – в ведомстве, по сведениям ТАСС, для него будет создана новая вакансия, однако руководителем департамента Калугин не будет.

По сведениям ТАСС, последним днем работы Калугина в «Ростелекоме» станет 2 марта. Директива об уходе Калугина из компании уже подписана.​

На место Калугина, по данным источников «Интерфакса», может быть назначен зампред правления ВТБ Михаил Осеевский. По словам собеседников агентства, сам Калугин может перейти на работу в Минкомсвязи на должность заместителя министра.

О подготовке директивы о смене главы «Ростелекома» в четверг, 16 февраля, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Отмечалось, что документ отправлен на рассмотрение аппарата правительства.

Помимо Осеевского из ВТБ, среди возможных кандидатов на пост главы «Ростелекома» также назывался сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева Дмитрий Патрушев (сейчас он является председателем правления Россельхозбанка).