Статистический маневр затормозил конвейер

Переход Петростата на новую методику подсчетов спутал все карты производителям и чиновникам. Вдруг выяснилось, что одни неправильно планировали бизнес, а вторые поддерживали не тех, кого надо.

Промышленное производство в Петербурге в январе резко затормозило рост. Если за весь прошлый год предприятия нарастили выпуск на 3,9%, то в январе только на 0,5%. Во всем виновата статистика, заявили в Смольном, но в Петростате призывают чиновников и предпринимателей поискать бревно в своем глазу.

В 2016 году российские органы официальной статистики начали применять в расчетах новую отраслевую и товарную классификацию, которой, по их словам, «пользуются в Европе и мире». Однако эксперты уже окрестили смену методологии «статистическим маневром», который должен помочь отечественной экономике быстрее выйти из кризиса — хотя бы на бумаге.

К примеру, после переоценки оказалось, что производство в России 2015-го не падало так сильно, а в 2016-м восстанавливалось не так медленно, как считалось раньше. Начало 2017 года для страны в целом тоже было удачным — индекс промпроизводства вырос на 2,3% (для сравнения, в 2016-м году на 1,1% по старой и на 1,3% по новой методике).

А вот в Северной столице промышленность в январе не только замедлила рост, но и сменила вектор развития. К примеру, производители продуктов питания, которые на протяжении всего прошлого года демонстрировали самые быстрые темпы (+22,3%), в январе смогли добавить только 1,6%. Зато отрасли, падавшие в 2016 году, в январе 2017-го сильно нарастили объемы. Например, машиностроители – на 33% (против сокращения 11,7% в 2016-м), производители автомобилей и других транспортных средств – на 36,5% (против сокращения на 6%), металлурги – на 6,1% (против сокращения на 2,6%).

Резкая смена курса заставила городских чиновников не на шутку встревожиться. По словам главы комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина, индекс промышленного производства — один из ключевых показателей, который позволяет Смольному держать руку на пульсе бизнеса.

«Он дает возможность составить своеобразную температурную карту, если мы видим где-то падение, то воздействуем, чтобы выправить ситуацию. Но новые методы подсчета поставили все с ног на голову – там, где был рост, теперь падение, и наоборот. Непонятно, куда бежать и что делать», — пояснил он.

По мнению чиновника, новые данные доверия не вызывают. «Например, как автозаводы, которые падали весь прошлый год, вдруг увеличили выпуск на 36%? Все что, побежали резко покупать машины? То, что пищепром, который еще в декабре рос двузначными темпами, резко затормозил конвейер, тоже маловероятно», – отмечает Максим Мейксин.

Смольный не единственный, кто сомневается в умении органов официальной статистики считать. Ранее Центробанк высказывал мнение, что россияне питаются гораздо лучше, чем полагают в Росстате.

Но у Петростата есть что возразить. «Мы, действительно, с нового года пользуемся новыми классификаторами, но, оценивая январскую динамику, мы пересчитывали и данные прошлого года, поэтому цифры справедливые», – пояснила «Фонтанке» начальник отдела статистики промышленности и инноваций Татьяна Гаврилова.

По ее мнению, переоценка позитивно сказалась на общероссийских итогах, но негативно на петербургских, потому что «возможно, другие регионы лучше поработали».

Нашлось объяснение и смене драйверов роста. По словам Татьяны Гавриловой, ранее индекс производства в пищевой промышленности считался вместе с напитками и табаком, теперь же каждый из них указывается отдельно. В прошлом году именно выпуск напитков оказывал мощнейшее влияние на показатель. В январе он сохранил динамику, увеличившись на 23%.

Что касается металлургов, машиностроителей и автозаводов, то им сделать рывок помогла низкая база прошлого года и большее количество рабочих дней в январе. «Но нужно еще учитывать, что первый месяц года в принципе не слишком показателен для промышленности, особенно тяжелой», – уточняет Татьяна Гаврилова.

«Фонтанка» обратилась за помощью к самим предпринимателям и независимым аналитикам. Легче всего выкладки официально статистики проверить на примере автопрома — благо, в Северной столице работает только три завода, причем на одном из них, Hyundai, выпускается 70% всех машин.

На этом предприятии подтвердили, что смогли разогнать конвейер более, чем в два раза – с 6 700 до 16 200 машин. «В прошлом году мы начали производство автомобилей 21 января, в этом – приступили сразу после новогодних праздников 9 января», – пояснили в пресс-службе.

Nissan и Toyota на момент публикации на вопрос «Фонтанки» не ответили, но в агентстве «Auto-Dealer-СПб», которое для своей аналитики запрашивает данные у заводов, рассказали, что первое из предприятий в январе сохранило объемы на уровне прошлого года, а второе нарастило примерно в два раза благодаря новой модели Rav4. «То есть динамика должна быть еще выше, чем оценил Петростат», – прокомментировали в «Auto-Dealer-СПб».

Но Петростат при расчете индекса считает не только сами автомобили, но так же прицепы. Их производители как раз зафиксировали в январе падение. Например, предприятие «Вектор» выпустило на 5% меньше продукции, чем в прошлом году, рассказал его руководитель Виктор Адамович.

Производители металлических изделий тоже видят рост, хотя и не такой, как зафиксировал Петростат. К примеру, «Нева Металл Посуда» выпустила в январе на 6% больше сковородок и кастрюль, чем годом ранее, рассказал ее директор Александр Шереметьев. За весь 2016 год темпы были аналогичны. Для сравнения, органы статистики увидели в январе 11-процентный рост производства металлических изделий. В прошлом году эта категория отдельно не выделялась, будучи объединенной с металлургической отраслью.

Менее очевидно обстоят дела в пищевой отрасли. Так, крупнейший производитель напитков «Балтика» по итогам прошлого года зафиксировал увеличение отгрузок только на 1%. В январе роста по пиву не было, однако был произведен больший объем энергетического напитка Flash Up, рассказали в компании, но долю его уточнить не смогли.

Производитель сыров «Нева Милк» (бренды «Тысяча озер» и др.) свои показатели не раскрыл, но отметил, что выпуск сыров и творога вырос на 18% в 2016 году в целом по стране, а сливочного масла – упал на 4%. В своих оценках компания опирается не только на официальную статистику. «Мы также используем данные исследовательских компаний, Россельхоза и производителей», – отметил Владимир Зюков, генеральный директор «Нева Милк».

Точность данных Петростата, действительно, порой, вызывает сомнения, говорит генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Это связано не только с недостатками методологии, а с нехваткой ресурсов — чтобы посчитать данные по всем компаниям, пришлось бы серьезно увеличить штат.

Но замедление темпов роста, которое в январе показала статистика, по мнению эксперта, выглядит правдоподобным. «На мой взгляд, мы не смогли в полной мере использовать исторический момент, который нам дала девальвация рубля. Эффект его уже исчерпался», – считает эксперт.

При этом сама идея властей поддерживать кого-то на основе данных Петростата, по словам Ивана Федякова, выглядит странно. «Вместо этого я бы посоветовал Смольному активнее взаимодействовать с самим бизнесом и поддерживать не слабых, а те отрасли, которые дают городу конкурентное преимущество», – заключает аналитик.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»