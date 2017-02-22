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22.02.2017 19:45
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Куда из Пулково улететь этим летом

У авиакомпаний осталось совсем немного времени, чтобы раскрыть свои планы на высокий сезон. Пассажирам пора готовиться к охоте за лучшими билетами.
Куда из Пулково улететь этим летом
Алексей Смышляев/Интерпресс

26 марта авиакомпании переходят на летнее расписание, через месяц они представят новую сетку полетов. "Фонтанка" заранее обобщила новинки сезона, которые этим летом предложит пассажирам аэропорт Санкт-Петербурга. 

Новыми рейсами усилится европейское направление, среди курортов пока будет лидировать Крым. Четверка лидеров-перевозчиков подтвердила "Фонтанке", что во время летнего сезона авиаторы не будут сокращать рейсы и частоту полетов.

Высокий сезон-2017 Пулково начинает без потерь – ни одна из авиакомпаний, работающая с петербургским хабом в 2016 году, не заявила о намерении приостановить полеты в Петербург. Об этом "Фонтанке" сообщили в комапнии "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор Пулково).

Аналитики прогнозировали для "Фонтанки", как может сложиться предстоящий летней сезон для авиаторов. 

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что свои позиции после кризисных годов начнут отвоевывать туристические направления. «По международным направлениям, учитывая валютные котировки, надеюсь на постепенное восстановление Европы, Турция отыграет свои позиции», – говорит эксперт. Главными внутрироссийскими направлениями останутся Москва, Сочи и Симферополь. Судя по предварительным данным авиакомпаний, они и готовы сделать ставку на данный тренд.

В Европу – хоть каждый день

Авиакомпания "РусЛайн" включила в свое расписание Норвегию. Новый регулярный рейс из Пулково в Берген авиакомпания запускает с 1 июня. "Прямые полеты в аэропорт Бергена и обратно будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ-200 два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Время в пути в одну сторону составит 2 часа 15 минут", – уточняют в «РусЛайн".

Три зарубежные авиакомпании заявили об увеличении частоты полетов из Пулково. Дополнительные рейсы в Ригу запускает латвийская АК "AirBaltic". Национальный перевозчик Финляндии – Finnair – нарастит частоту регулярных рейсов из Петербурга с 23 апреля. Finnair готов летать из Санкт-Петербурга в Хельсинки не 14, а 20 раз в неделю. Рейсы выполняются ежедневно. АК «KLM Королевские Голландские Авиалинии» тоже заявила об увеличении частоты полетов – в Амстердам из Пулково запускается второй ежедневный рейс. И голландский аэропорт Схипхол, и близкий для Петербурга Хельсинки, чаще важны пассажирам не как конечная точка перелета, а как стыковочный узел.

Курортный "коридор" на международных линиях точно усилят авиакомпании Ellinair и Alitalia, которые открывают два новых направления. Alitalia, летавшая из Пулково в Рим, взяла курс на итальянскую Катанию. Ellinair в летнем сезоне начнет выполнять регулярные рейсы в греческий город Кавала с периодичностью один рейс в 11 дней. В 2016 году Греция вошла в число самых востребованных маршрутов, но тогда с греческим перевозчиком петербуржцы летали только в Салоники, Ираклион, на острова Закинф и Корфу.

Как уже сообщала "Фонтанка", авиакомпания "Россия" (базовый для Пулково перевозчик) усилит турецкое направление. Полеты в Стамбул начнутся с 27 марта, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. А с 27 апреля по вторникам, четвергам и воскресеньям участятся полеты в Анталью.

Главная интрига будущего летнего сезона – возобновление полетов в Египет. Петербургский аэропорт пока не располагает данными, кто из перевозчиков, если небо над Египтом будет открыто, оперативно переверстает расписание.

Широка Россия, но лететь лучше в Крым

В 2016 году лидерами по обслуживанию внутрироссийской сети Пулково стали четыре авиакомпании: "Россия", "Аэрофлот", "S7 Airlines" и "Уральские авиалинии". Перевозчики пока не раскрывают свои планы на лето, но обещают, что не сдадут "летные" позиции.

Представители авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" сообщили "Фонтанке", что не планируют сокращений по пассажиропотоку. В пресс-службе "S7 Airlines", отвечая на вопрос о летнем сотрудничестве с Пулково, заинтриговали: "В летнем расписании мы планируем открыть несколько новых рейсов по внутренним маршрутам. Пока не можем рассказать о конкретных направлениях, но сделаем это в ближайшее время. Сокращения присутствия в Пулково мы не планируем. "S7 Airlines"рассматривает возможности роста в аэропорту Пулково". "Уральские авиалинии" подтвердили, что сохранят присутствие на рынке Санкт-Петербурга на том же уровне.

Одной из заметных новинок сезона может стать уплотнение полетов в Симферополь. Ожидается, что на этот тренд отреагирует авиакомпания "Россия", которая во время высокого сезона планирует увеличить количество перевезенных пассажиров по данному популярному турнаправлению. Также "Россия" увеличит частоту полетов в Калининград.

Ожидается, что главные новинки сезона Пулково презентует в марте. Можно предположить, что уже озвученные планы кардинально не изменятся. И в 2017 году в Петербургском аэропорту самыми востребованными на внутренних линиях останутся такие направления, как Москва, Екатеринбург, Сочи и Симферополь. На международных линих будет лидировать европейское направление, конкуренцию которому составят курортные рейсы в Турцию и Грецию.

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"


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