Восьмимесячный ребенок исчез в Петербурге

В Петербурге полиция ищет коляску с восьмимесячным ребенком. Мать доверила сына подруге, а та исчезла.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, в седьмом часу вечера 22 февраля в отдел полиции Калининского района обратилась местная жительница с заявлением о пропавшем ребенке. Она пояснила, что у 13-го дома по улице Брянцева попросила подругу присмотреть за коляской и отлучилась. Вернувшись, не нашла никого.

Полицейские 17-го отдела выехали на Брянцева.

В начале февраля в Петергофе была похищена коляска с двухлетним ребенком. Подозреваемую задержали и арестовали.