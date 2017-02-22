Роскомнадзор внес в реестр новостных агрегаторов СМИ2 и «Новости Mail.Ru»
На сайте Роскомнадзора 22 февраля начал работу реестр новостных агрегаторов, созданный в рамках реализации нового закона. Первыми ресурсами в перечне надзорной службы стали СМИ2 и «Новости Mail.Ru», сообщает ведомство.
Новостные агрегаторы внесены в реестр Роскомнадзора «на основании представленных данных о посещаемости и идентификационных сведений».
На странице реестра присутствует возможность создания личного кабинета для владельцев новостных агрегаторов, уполномоченных государственных органов и прием обращений на «горячую линию» по вопросам применения закона.