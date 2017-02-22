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22.02.2017 19:10

Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина

Лондонскую полицию впервые в истории возглавила женщина. Об этом сообщает 22 февраля «Би-би-си».

56-летняя Крессида Дик сменит на этом посту Бернарда Хоган-Хоува, возглавлявшего Скотленд-Ярд с 2011 года.

По словам самой Дик, она «взволнована и польщена» назначением на должность главы полиции Лондона.

Как отмечается, она покинула полицию в 2014 году после 31 года службы, однако после нового назначения заявила, что готова «вновь работать с замечательными мужчинами и женщинами службы столичной полиции».

Источник: "Газета.ру"


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