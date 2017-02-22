Чайка отправил в Совет Федерации обращение об увольнении замгенпрокурора

Генеральный прокурор Юрий Чайка внес в Совет Федерации обращение с просьбой об освобождении Сергея Воробьева от должности заместителя генерального прокурора. Об этом рассказали в верхней палате российского парламента, передает «РИА Новости».

По данным агентства, Совет Федерации обсудит данный вопрос 1 марта. Как рассказал собеседник «РИА Новости», он занесен в проект повестки дня Совета Федерации.

Согласно федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» заместители генерального прокурора освобождаются от своей должности решением Совета Федерации по просьбе генерального прокурора.

Как отмечается на сайте Генеральной прокуратуры, Воробьев занимает должность заместителя генерального прокурора с 2011 года. С 2001 года по 2006 год он занимал должность заместителя прокурора Белгородской области. А в 2006 году Воробьев стал первым заместителем прокурора региона, но затем в этом же году он стал прокурором Орловской области и занимал эту должность с 2006 года по 2011 год.

Воробьев имеет ранг государственного советника юстиции первого класса. На сайте прокуратуры отмечается, что «за укрепление законности и правопорядка он неоднократно поощрялся и награжден государственными и ведомственными наградами».