Спикер ЗакСа не хочет, чтобы "Рога и Копыта" возили депутатов

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров прокомментировал решение УФАС о том, что городской парламент нарушил закон при заключении контракта на перевозку депутатов. По мнению единоросса, все законно, а депутатам будет лучше, если их будет возить государственная компания.

«Прокуратура после обращения граждан и отдельных компаний не нашла никаких нарушений. ГУП «Смольнинское» – государственное предприятие, созданное более 100 лет назад, чтобы предоставлять услуги органам власти, в том числе законодательным. Мне не хочется, чтобы фирма «Рога и Копыта» обслуживала депутатов, то, что мы предоставляем это государственному учреждению, созданному для этих целей, – правильно и справедливо», – заявил Макаров.

Напомним, что УФАС еще в 2011 году решила, что губернатор Санкт-Петербурга и Законодательное собрание своими действиями нарушили законодательство о защите конкуренции, приняв норму о наделении государственных предприятий и учреждений исключительными полномочиями в целом ряде сфер, в том числе транспортного и гостиничного обслуживания органов власти. Тогда антимонопольная служба выдала градоначальнику предписание внести в парламент законопроект, устраняющий нарушение законодательства о конкуренции. В 2015 году изменения в законопроект были внесены в парламент, но их так и не приняли. В 2016-м ЗакС на 3 года снова заключил контракт со «Смольнинским».

«Вы против того, чтобы депутатов возило государственное учреждение? Мы работаем в строгом соответствием с нормами и правилами. Если есть какие-то предложения по устранению тех или иных пунктов законодательства, мы их готовы рассмотреть», – заключил Макаров.