Данни: Завтра сделаю все, чтобы принести «Зениту» победу

Капитан «Зенита» Мигель Данни рассказал о своих ожиданиях от ответного матча против «Андерлехта», который пройдет завтра, 23 февраля, в Петербурге. В частности, он подчеркнул, что лично он сделает все для победы.

«Когда пропускаешь первый гол в самом начале игры, всегда трудно вернуться. Но завтра мы играем дома и приложим все усилия, чтобы порадовать вас победой. Сделаю все, чтобы принести «Зениту» победу. Я рад вернуться на поле, рад вернуться в игру. 20 минут (столько Данни сыграл в первом матче против «Андерлехта». – Ред.) для меня мало, хочу играть больше», – подчеркнул Данни.

Ранее главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что завтра Данни сыграет против «Андерлехта» с первых минут. Это будет первый официальный матч португальского полузащитника в стартовом составе после 16 апреля 2016 года, когда в игре против «Спартака» он и получил травму.

Напомним, первая встреча в Бельгии завершилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0. Для выхода в четвертьфинал Лиги Европы «Зениту» необходимо забить минимум три гола и при этом ни разу не пропустить.