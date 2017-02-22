В Госдуме объяснили назначение войск информационных операций

Войска информационных операций, созданные в Вооруженных силах России, смогут решать проблемы кибератак, сообщает 22 февраля «Интерфакс».

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Сегодня ряд вызовов перенесены в так называемую киберсферу, и, по существу, сегодня идет информационное противоборство как составная часть общего противоборства. Исходя из этого Россия предприняла усилия по формированию структур, которые этим делом занимаются», — сказал он.

Шаманов отметил, что войска информационных операций созданы прежде всего «для защиты интересов национальной обороны и противоборства в информационной сфере».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу дал высокую оценку созданным в России войскам информационных операций.