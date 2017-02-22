Советника президента по интернету Германа Клименко заблокировали в фейсбуке

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко лишился возможности публиковать посты в социальной сети Facebook. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Клименко опубликовал скриншоты, на которых говорится о том, что он на три дня лишился доступа к написанию постов. Временная блокировка связана с публикацией «нарушающих чьих-либо права» или законы сообщений.

Кроме того, администраторы соцсети удалили некоторые посты советника, на которые пожаловался блогер Сталик Ханкишиев.

«Сталик таки добился своего. ФБ забанил меня и перехожу во «ВКонтакте». Прошу уведомить френдов в ФБ и спасибо передайте Сталику», — прокомментировал Клименко произошедшую ситуацию на своей странице в отечественной соцсети.