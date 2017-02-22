Данни сыграет в ответном матче против «Андерлехта» с первых минут

Капитан «Зенита» Мигель Данни, не игравший почти год из-за травмы колена, в ответном матче против «Андерлехта» завтра, 23 февраля, в Петербурге выйдет в стартовом составе. Об этом заявил главный тренер петербургской команды Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции.

«Год отсутствия – это очень много для такого уровня и для такого рода травм. Поэтому мы не надеялись, что Данни сразу вернет себе прежние кондиции. Данни очень важный футболист не только на поле, но и за его пределами. Я внимательно наблюдал за его подготовкой. Многие упражнения мы специально подстраивали под него. Порой на сборах я ставил его в состав с соперниками менее высокого уровня, чтобы он почувствовал уверенность. Его выход на поле в первом матче с «Андерлехтом» (Данни вышел за 20 минут до окончания матча. – Ред.) убыстрил нашу игру. Мы стали создавать больше моментов. После приезда из Брюсселя мы провели ряд тренировок, он выглядел хорошо. Сегодня я могу сказать, что завтра Данни будет играть с самого начала матча», – заявил Луческу.

Ответный матч с «Андерлехтом» пройдет 23 февраля на «Петровском», он начнется в 21.00 мск. Напомним, первая встреча в Бельгии завершилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0. Для выхода в четвертьфинал Лиги Европы «Зениту» необходимо забить минимум три гола и при этом ни разу не пропустить.