В Петербурге подозреваемого во взятке гаишника отправили на пенсию

Отдел МВД, по мнению прокуратуры, не отработал в полной мере сообщение петербуржца, который заявил, что один из сотрудников ГИБДД получил взятку. Вместо проверки полицейского, в резюме которого уже есть уголовные дела по той же статье, отправили на пенсию.

Как сообщила 22 февраля пресс-служба горпрокуратуры, сообщение с жалобой на одного из сотрудников поступило на телефон доверия полиции в конце 2016 года. По словам звонившего, его знакомого остановили в Петродворцовом районе и, чтобы избежать штрафа, предложили ему заплатить 10 тысяч, а после того, как получили деньги, потребовали еще столько же. На тот момент вторую часть взятки, по данным звонившего, сотрудник ГИБДД еще не получил. Информацию передали в районный отдел МВД, который должен был выявить и пресечь дальнейшие события. Должностные лица, по данным прокуратуры, оперативно не среагировали и только спустя три часа поставили в известность Следственный комитет. Руководство просто вызвало сотрудника в отдел, тем самым, по мнению ведомства, дав возможность избавиться от доказательств.

Никаких дальнейших действий предпринято не было. Полицейский через четыре часа, по данным прокуратуры, снова нёс службу в Ломоносове.

В итоге проверять проблемного служащего в полиции не стали и отправили его на пенсию с денежной выплатой от государства, хотя против него уже были возбуждены уголовные дела о взятках.

Прокуратура сочла, что полиция умышленно затянула проверку и не стала реагировать на инцидент. За халатность при исполнении своих служебных обязанностей отвечать должен, по мнению ведомства, начальник отдела МВД района — представление об устранении нарушений закона в отношении него уже находится на рассмотрении.