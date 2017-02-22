Смольный отказался признавать аварийной хрущевку, в которой живет только один человек

Отказ в аварийном статусе получил дом в Сосновой Поляне в Петербурге, несмотря на заключение экспертизы. В нем проживает один человек, отказавшийся переезжать по программе реновации хрущевок.

Как сообщил в эфире «Фонтанка.Офис» 22 февраля руководитель проектов «СПб Реновация» Владимир Ефремов, городская межведомственная комиссия отказалась признавать аварийным дом на 2-й Комсомольской улице, 39, корпус 1. Из-за этого остановилась программа реновации квартала.

«Хрущевка стоит на двух участках под будущее строительство. То есть он блокирует нам всю вторую очередь», – сообщил Владимир Ефремов. Семья, которой принадлежит единственная не расселенная квартира в доме, оценила свое жилье в 1 млн рублей за квадратный метр, также сообщил Ефремов. Хотя сами жители ранее опровергали эту информацию.

«СПб Реновация» рассчитывала расселить хрущевку за счет признания здания аварийным. «Если дом признают аварийным и город переселит семью, мы предлагали вернуть эти метры казне в новом доме», – сказал Владимир Ефремов.

Ранее аналогичная проблема с расселением – «синдром последнего жильца» – возникла в Колпино. Переселение последней семьи заняло около полугода.