Полиция допросила подчиненных Ле Пен по делу о финансовых махинациях

Полиция Франции провела допрос двоих подчиненных лидера партии «Национальный фронт» и кандидата в президенты страны Марин Ле Пен по делу о финансовых махинациях. Об этом 22 февраля сообщает французское издание le Monde.

На допрос к следователям попали телохранитель политика Тьерри Лежье и глава ее канцелярии Катрин Гризе. Их обвиняют в причастности к делу о растрате фондов ЕС «Национальным фронтом».

Следствие обвиняет Марин Ле Пен в нецелевом расходовании средств, которые ЕС выделяет на зарплату ассистентов евродепутатов. Деньги на содержание помощников депутатов Европарламента Ле Пен передавала сотрудникам аппарата своей фракции Лежье и Гризе. Для получения денежных средств они были фиктивно оформлены на должности помощников евродепутатов. При этом Лежье и Гризе продолжали выполнять свои партийные обязанности во Франции. Как сообщает французское издание Le Nouvel Observateur, сумма неправомерных выплат Лежье и Гризе может составлять около €340 тыс.

Ранее, 20 февраля, полиция провела обыски в штаб-квартире «Национального фронта» в Париже. В партии заявили, что второй обыск по делу о растрате стал свидетельством полного отсутствия результатов по первому обыску. Кроме того, «Национальный фронт» связал расследование с попыткой помешать успеху Марин Ле Пен на выборах.

По данным прогнозов, Ле Пен выиграет первый тур президентских выборов во Франции, но не сможет набрать абсолютного большинства голосов. Во втором туре, по прогнозам социологов, она может уступить одному из более умеренных кандидатов — Макрону или Фийону.