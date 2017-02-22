Путин поедет на встречу "двадцатки" в Германии, но Трамп его там не ждет

Дипломаты России и США пока не обсуждали вопрос организации встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на встрече "двадцатки" в Германии. Об этом сообщил журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

«Пока этот вопрос в конкретном плане по дипломатическим каналам еще не обсуждался. Какие-то наметки есть у нас и, наверное, у американской стороны, но между собой мы пока это не обсуждали», — сказал Ушаков.

Ушаков сообщил, что из американских кругов и кругов НАТО российской стороне известно, что президент Трамп может принять участие в саммите НАТО и саммите «двадцатки» в Гамбурге. Президент Путин также примет участие в саммите «двадцатки» в Германии, отметил Ушаков.

Он напомнил, что в прессе обсуждаются различные варианты организации встречи, а также предложения выдвигают официальные лица.

Ранее МИД Финляндии заявлял о готовности организовать встречу Путина и Трампа на саммите Арктического совета, дата которого еще не назначена. С такой же инициативой вышел МИД Словении в конце января этого года.

Однако, по словам Ушакова, «конкретно между американскими и российскими представителями этот вопрос [встречи] еще не обсуждался».