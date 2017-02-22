В экономику Петербурга в 2016 году инвестировали более 580 миллиардов

За прошлый год объем инвестиций в экономику Северной столицы по сравнению с 2015 годом вырос на 61 миллиард (в текущих ценах). При этом доли вложений на приобретение зданий и сооружений выросли впервые за три года.

Как сообщили 22 февраля в пресс-службе комитета по инвестициям Смольного, с 2012 по 2016 год общий объем инвестиций в экономику города составил 2 416 миллиардов рублей. Чиновники отметили, что благодаря оптимизации инвестиционных программ по основным фондам доли инвествложений на приобретение зданий и сооружений (44%) после сокращений последних лет достигли показателей 2012 года (42%).

Несмотря на снижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал организаций по всей России в 2016 году, в Петербурге этот показатель устойчиво растет со второго полугодия.

По данным Центробанка РФ, объем иностранных инвестиций по итогам девяти месяцев 2016 года сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — в экономику Петербурга поступило 4,8 миллиарда долларов. В комитете связывают это с общим снижением по всей стране. При этом в Петербурге идет постепенная замена иностранных инвестиций внутренними.

Кроме того, замену привлеченных средств собственными администрация отметила в структуре инвестиций по источникам финансирования. Доля собственных средств инвесторов в 2016 году на 20% превысила показатели 2012 года и составила 64%.

«Это позволило компенсировать сокращение инвестиционной активности федерального центра и банковского сектора», – пояснили в комитете по инвестициям Петербурга.