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22.02.2017 17:15

Андрей Ургант приготовил блины, чтобы спасти детей

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» начал акцию, приуроченную к празднованию широкой Масленицы «Отведай блин – спаси ребёнка!». В ней приняли участие известные актеры Андрей Ургант и Ольга Онищенко, а также художник Данияр Байбулатов.

В одном из петербургских ресторанов они в кругу добрых друзей дали старт акции и испекли вкусные блины, которые затем отправились на столы посетителей заведения. В течение всей недели в меню ресторана введён «благотворительный блин», средства от продажи которого будут направлены на реализацию программы «Линия жизни».

«Стараюсь по мере сил принимать участие в таких добрых и прекрасных акциях, – сказал Андрей Ургант. – Главное, чтобы от таких начинаний был толк для тех, кому мы собираемся помочь».

Андрей Ургант приготовил блины, чтобы спасти детей

Справка:

Фонд «Линия жизни» был учрежден в 2008 году. Организация помогает тяжелобольным детям в возрасте до 17 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за смертельно опасных заболеваний, таких как сосудистая патология головного мозга, краниостеноз, сколиоз, гидроцефалия, а также эпилепсия.

За время работы фонд «Линия жизни» помог вернуть к здоровой полноценной жизни почти 9,5 тысяч тяжелобольных детей. Фонд финансирует лечение детей по всей России.


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