Андрей Ургант приготовил блины, чтобы спасти детей

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» начал акцию, приуроченную к празднованию широкой Масленицы «Отведай блин – спаси ребёнка!». В ней приняли участие известные актеры Андрей Ургант и Ольга Онищенко, а также художник Данияр Байбулатов.

В одном из петербургских ресторанов они в кругу добрых друзей дали старт акции и испекли вкусные блины, которые затем отправились на столы посетителей заведения. В течение всей недели в меню ресторана введён «благотворительный блин», средства от продажи которого будут направлены на реализацию программы «Линия жизни».

«Стараюсь по мере сил принимать участие в таких добрых и прекрасных акциях, – сказал Андрей Ургант. – Главное, чтобы от таких начинаний был толк для тех, кому мы собираемся помочь».