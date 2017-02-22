Андрей Ургант приготовил блины, чтобы спасти детей
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» начал акцию, приуроченную к празднованию широкой Масленицы «Отведай блин – спаси ребёнка!». В ней приняли участие известные актеры Андрей Ургант и Ольга Онищенко, а также художник Данияр Байбулатов.
В одном из петербургских ресторанов они в кругу добрых друзей дали старт акции и испекли вкусные блины, которые затем отправились на столы посетителей заведения. В течение всей недели в меню ресторана введён «благотворительный блин», средства от продажи которого будут направлены на реализацию программы «Линия жизни».
«Стараюсь по мере сил принимать участие в таких добрых и прекрасных акциях, – сказал Андрей Ургант. – Главное, чтобы от таких начинаний был толк для тех, кому мы собираемся помочь».
Справка:
Фонд «Линия жизни» был учрежден в 2008 году. Организация помогает тяжелобольным детям в возрасте до 17 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за смертельно опасных заболеваний, таких как сосудистая патология головного мозга, краниостеноз, сколиоз, гидроцефалия, а также эпилепсия.
За время работы фонд «Линия жизни» помог вернуть к здоровой полноценной жизни почти 9,5 тысяч тяжелобольных детей. Фонд финансирует лечение детей по всей России.