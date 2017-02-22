Шойгу заявил о размещении дивизии на Курилах в 2017 году

Министерство обороны России разместит на Курильских островах одну дивизию в 2017 году. Об этом российский министр обороны Сергей Шойгу заявил на парламентском часе в Госдуме, передает 22 февраля ТАСС.

По его данным, Минобороны планирует завершить размещение четырех дивизий в России. Одна из них будет размещена для защиты Курильских островов, а три другие — на западе и юго-западе России, отметил Шойгу.

В ноябре 2016 года стало известно о том, что на Курилах были размещены российские ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». Они были развернуты на островах Итуруп и Кунашир. Министерство иностранных дел Японии заявило, что Токио примет меры. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида сказал, что Токио и Москва должны решить территориальный спор, чтобы решить вопросы о размещении вооружений на Курильских островах.

В ответ на это российское Министерство иностранных дел заявило, что ракетные комплексы были размещены «планово» и целью их является обеспечение национальной безопасности России. Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» служат для контроля территориальных вод и защиты побережья от высадки вражеских десантов.

В августе 2016 года Шойгу заявлял, что Министерство обороны планирует в 2018 году сформировать на Чукотском направлении дивизию. Он отметил, что в июле 2015 года Минобороны решило создать единую систему береговой обороны от Приморья до Арктики «для обеспечения контроля проливных зон Курильских островов и Берингова пролива», а также для «повышения боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил при выполнении поставленных задач».