Роскомнадзор включил первые новостные агрегаторы в свой реестр

Роскомнадзор начал вести реестр новостных агрегаторов в российском интернете. Первыми в список были включены «СМИ2» и «Новости Mail.Ru», говорится в сообщении на сайте ведомства от 22 февраля.

Одновременно на сайте Роскомнадзора начала работать страница реестра новостных агрегаторов. Как отметили в ведомстве, все владельцы новостных агрегаторов смогут получить свой личный кабинет в реестре, через который смогут подавать обращения в государственные органы.

Ранее, 20 февраля, Роскомнадзор озвучил список интернет-сервисов, подпадающих под определение новостного агрегатора. В него попали такие ресурсы, как «Яндекс.Новости», Google News, «Новости@Mail.ru», «Рамблер/Новости», «СМИ2» и портал Microsoft Network. Как заявили в ведомстве, эти ресурсы будут обязаны подать в ведомство данные о своей суточной посещаемости. В соответствии с этими данными будет принято решение об их включении в реестр.

Закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», также известный как закон об агрегаторах, вступил в силу с 1 января. В соответствии с законом, новостные агрегаторы будут обязаны проверять достоверность размещаемой информации.