СК снова проверит данные Ильи Дадина о пытках в карельской колонии

Прокуратура Карелии настояла на дополнительной проверке информации о пытках в исправительной колонии № 7 в городе Сегежа, где отбывал наказание освобожденный Верховным судом оппозиционер Илья Дадин.

Как сообщают защитники активиста, прокуратурой отменено постановление СК об отказе в возбуждении уголовного дела. Проверка была инициирована Дадиным, заявившим, что в колонии Сегежи избивают заключенных. СК не нашел объективного подтверждения данным, однако после Дадина еще несколько человек дали аналогичные показания, в том числе петербургский разбойник.

СК после решения прокуратуры возобновит доследственную проверку.