Шесть наградных пуль от майора

На выстрел налетчика майор запаса Минобороны ответил шестью из наградного оружия. Так он оставил одного умирать на снегу, второй же снес шлагбаум в поисках врача. «Фонтанка» реконструировала этот вестерн.

«Около 14:30 22.02.2017 года на ул. Савушкина, у д. 126, ТК «Атлантик Сити», произошел конфликт, в результате чего на месте происшествия из огнестрельного оружия убит один человек, один из преступников скрылся в неизвестном направлении на а/м "Форд Фокус" г/з О 6** МК 178. Для задержания преступника вводится в действие план «Перехват», 1 зона «Центр», «Север», – это первая дословная информация, переданная дежурной частью ГУ МВД во все полицейские подразделения Петербурга. Ориентировка разлетелась еще до приезда на место оперативников и следователей. Дальше стало понятнее и «Фонтанке».

Юрий Викторович Мещеряков получил за свои две тысячи долларов рубли около часа дня 22 февраля в известном в Петербурге месте – на углу Лиговского и Московского, в центре обмена валюты «Лиговский». Человек, как показали следующие события, он серьезный, посему двинулся на своем «Ленд Ровере» в Приморский район. Но внимательней глядя в зеркало заднего вида. Вскоре ему не понравился темный «Форд Фокус», неустанно ехавший за ним.

Так что, подъехав в торговому центру «Атлантик Сити», что на Савушкина, он вышел из своей иномарки несколько напряженным. И не зря. Так как через пару десятков шагов подбегавший сбоку молодой человек достал пистолет и выстрелил в него. В Юрия Викторовича он не попал. Зато, как выяснится позже, пуля из травматического пистолета влетела ему в наплечную сумку и пробила паспорт. Наш герой не стал анализировать, из чего по нему палят, и выхватил уже свое оружие. Оно оказалось посерьезнее – пистолет Макарова.

Дальше все пошло быстрее. Парой выстрелов он снес с ног первого нападавшего, остальные пошли во второго налетчика. Последний оказался посмышленее и, несмотря на ранение в ногу, доковылял до «Форда Фокус». Навряд ли он точно знал, что его подельник мертв. Так что фактически он бросил коллегу по ремеслу. А еще уезжал он с такой прытью, что снес шлагбаум автостоянки.

Так что налицо целый детектив. После этого экшена уже примчался уголовный розыск, Следственный комитет и прочие ответственные лица в папахах.



Но «Фонтанка» обратила внимание на нюансы, которые как будто специальны в канун Дня защитника Отечества. А все дело в двух фактах. Просто петербуржцу Юрию Мещерякову 53 года, и он майор запаса министерства обороны. А пистолет, из которого он так ловко защитил свои деньги, – наградной. Ему его вручили в декабре 2011 года, в Абхазии, приказом министра как военному строителю, сделавшему что-то важное тогда для наших соседей.

Если же взглянуть на оставшегося лежать возле ТЦ «Атлантик Сити» парня, то ему – тридцать. Это был Давид Оганесян. Родился он в Сочи. Там и паспорт получал, там и зарегистрирован. В Петербург начал приезжать пару лет назад. Последний раз прилетел в прошлом году. У нас в городе о нем уголовный розыск ничего не знает. На лицо – приятный.

Давид Оганесян

Из шести пуль первые две достались именно ему. Первая в демократично – ногу, вторая злее – в область сердца.

Второго, так лихо исчезнувшего, ищут. Номера их «Форд Фокуса», конечно, давно проверили, но они принадлежат «Хонде Цивик». Все ясно – ребята готовились. Ведь ремеслу ограблений возле известного обменника на Лиговском – не первый год. А у выжившего теперь одна проблема – найти частного врача, который вынет уже из его ноги пару пуль. В панике, без предварительных договоренностей это сделать очень не просто.

Заодно он еще думает о том мобильном телефоне, что остался в кармане мертвого товарища. Наверное, не телефон, а чистосердечное признание в связях и образе жизни. Короче, настроение – не праздничное.

Что касается майора запаса Мещерякова, то он выдохнул, уже десять раз объяснил, как это все получилось, потом устал и опять допросился. Ну, а так как Петербург редко наблюдает за правильным применением частного оружия, о чем, кстати, уже официально сообщил Следственный комитет, то в ГУ МВД хотят майора еще и поблагодарить. Грамотой, наверное. Налетчикам уже все равно, а ему приятно.

Евгений Вышенков,

Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»