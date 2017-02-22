ГУ МВД готово наградить отбившегося с пистолетом от налетчиков пенсионера

Руководство полицейского главка рассматривает вопрос о поощрении 53-летнего пенсионера Минобороны, который с помощью наградного пистолета отбился от налетчиков у ТРК «Атлантик-сити» в Петербурге.

Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД.

Мужчина, как писала «Фонтанка», защитил свое имущество от трех грабителей, которые 22 февраля около 14.30 напали на него на парковке у торгово-развлекательного центра на Савушкина, 126. Стрельбу открыл один из нападавших, после чего пенсионер выстрелил из наградного оружия, которое носит с собой. Один из злоумышленников погиб. Второй с простреленной ногой скрылся на машине «Форд-Фокус», за рулем которой находился третий участник нападения.

В Петербурге введен план «Перехват».