Депо «Южное» для Фрунзенского радиуса за 5,4 млрд достроит «ЛенСпецСМУ»

Компания «ЛенСпецСМУ», входящая в ГК «Эталон», победила в тендере на достройку депо для Фрунзенского радиуса метро в Шушарах, в Петербурге. Дирекция транспортного строительства Смольного заключит с ней контракт стоимостью 5,4 млрд рублей.

Протокол оценки заявок участников 22 февраля опубликован на сайте госзакупок. Как следует из документа, «ЛенСпецСМУ» обошла ближайшего конкурента ОАО «Метрострой» на 1,6 балла. Компания предложила лучшие «качественные характеристики объекта». Третье место по итогам конкурса заняло ООО «Ленмонтаж».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела жалобу на условия конкурса, поданную «Геостроем». Она признана частично обоснованной, однако предписаний ФАС решил не выдавать. Материалы по вопросу обоснованности стартовой цены тендера антимонопольщики направили в комитет финансового контроля Смольного.

До декабря прошлого года депо «Южное» в Шушарах возводила компания «Трансстрой». Контракт с ней расторгли из-за срыва сроков строительства, тогда говорили в Смольном. Она успела освоить 3,1 из 6,6 млрд рублей. Однако в итоге стартовая цена нового тендера составила 5,47 млрд. Сроки строительства из-за разрыва контракта также сдвинулись. Теперь депо должны сдать на полгода позже — к августу 2018 года.