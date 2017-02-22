Смоленский суд не стал взыскивать 9,3 млрд с IKEA

Краснинский суд Смоленской области изменил подсудность иска о взыскании 9,3 млрд рублей fontanka.ru/2016/12/02/204/ с корпорации IKEA и отправил материалы в Подмосковье.

Как сообщили «Фонтанке» 22 февраля в пресс-службе IKEA, накануне, 21 февраля, судья Ирина Цуцкова провела заседание по спору между компанией и предпринимателем Константином Пономаревым, претендующим на взыскание более 100 млрд рублей в качестве неустойки по договорам аренды дизельных электростанций для строительства комплексов «МЕГА» под Петербургом.

Пономарев пытается взыскать денежные средства по частям. В декабре 2016 года Краснинский суд принял иск на 9,3 млрд рублей, арестовал счета IKEA, но впоследствии отменил свое решение. Вчера судья Цуцкова решила, что и само дело подсудно другому суду.

«Рассмотрение дела было перенесено в Химкинский городской суд Московской области», – уточнили в пресс-службе IKEA.

Ранее Константин Пономарев взыскал с компании 507 млн рублей через Краснинский суд, но это решение было отменено Верховным судом. Дело рассмотрит заново Химкинский суд, по месту регистрации российского представительства IKEA.