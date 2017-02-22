Порошенко: Лукашенко не позволит использовать Белоруссию против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил об уверенности, что белорусский лидер Александр Лукашенко не позволит использовать территорию Белоруссии для недружественных действий против Украины. Об этом он заявил на оперативных сборах вооруженных сил Украины в Киеве, передает 22 февраля телеканал «112 Украина».

«На севере Кремль усиливает давление на Беларусь. Хотя я уверен, что президент Лукашенко не позволит, о чем он мне неоднократно говорил, использовать свою территорию для враждебных действий в отношении нас», — сказал Порошенко.

Он заявил, что «Лукашенко запретил использовать» на территории Белоруссии документы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «в качестве документов для путешествий».

«Умудренный опытом, советовал бы белорусам, как и странам Балтии, быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы», — заявил он.

20 февраля сообщалось, что официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что въезд в Белоруссию по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР в настоящее время невозможен.