YouTube удалил видео Чичериной, посвященное Донбассу

YouTube удалил видео Юлии Чичериной, которое было посвящено Донбассу. На канале певицы указано, что ролик «Рвать» недоступен после заявления о нарушении авторских прав, полученного от «Радио Свобода».

В клип входили съемки боевых действий под Донецком и Луганском. Также имелись кадры с похорон командира батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики «Сомали» Михаила Толстых, также известного как Гиви.

Кроме того, был показан командир батальона «Спарта» Арсен Павлов (Моторола), погибший в октябре 2016 года.