УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге

Еще
09:10 28.02.2017
Пришлите свою новость!
09:09
На Просвещения воры проломили пол в ювелирный, но ничего не взяли
09:01
На Дворцовой внедорожник влетел в патрульную машину и перевернулся
08:53
Жительница Колпино погибла при падении с пятого этажа
08:45
В Купчино школьник сорвался с крыши дома во время занятий паркуром
08:37
Опрос: Об Алексее Навальном знают 47% россиян
08:29
Машина такси врезалась в трамвай на Энгельса, ранен пассажир
08:21
79-летний миллиардер стал министром торговли США
08:13
SpaceX совершит туристический полет вокруг Луны в 2018 году
08:05
"Газпром" будет продавать газ Европе за 180-190 долларов
01:35
Татьяна Толстая расскажет петербуржцам о своём детстве
01:15
«ЯтХа» покажет «каргыраа»
00:47
Продолжительность просматриваемых в YouTube за день роликов превысила 1 млрд часов в день
00:36
Энергомост с Японией обойдется России в два миллиарда долларов
00:28
На трассе "Петербург - Псков" столкнулись фура и лесовоз
00:19
Авиабаза ВКС России в Подмосковье переформирована в авиационную дивизию особого назначения
00:09
Dow Industrial вырос до исторического максимума
00:03
ЦСКА выбил «Йокерит» из розыгрыша Кубка Гагарина
27/02
НОК США боится, что из-за действий USADA Лос-Анджелес не получит ОИ-2024
27/02
В Белом доме не видят причин для создания должности спецпрокурора по России
27/02
Кличко: Мост в Киеве обрушился, потому что устал от времени
27/02
Ковальчук: В конце апреля поймем, правильно ли не вышли на "Йокерит"
27/02
СБУ допросила Савченко
27/02
СМИ: "Зенит" интересуется исландцем
27/02
Суд отказался приостановить рассмотрение дела об иммиграционных указах Трампа
27/02
В полицию Всеволожска пришли мигранты, закопавшие соотечественника
27/02
Трамп рассказал о звонках в Россию
27/02
Бьорндалена ограбили по дороге на этап Кубка мира по биатлону
27/02
Глава Палаты представителей США считает недостаточным военный бюджет в $603 млрд
27/02
«Гормост» объяснил уборку цветов с мемориала Немцову
27/02
СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
27/02
Караченцова госпитализировали после ДТП в Подмосковье
27/02
Клинтон раскритиковала Трампа
27/02
ЖСК «Славбург-51» заплатит 72 млн рублей долга генподрядчику
27/02
“Доверенное лицо Жилкома” отпустили из Следственного комитета с 15 миллионами
27/02
ЛГБТ-активиста доставили в полицию за акцию “спецназ Макарова” 23 февраля
27/02
Скончался водитель грузовика, снесенного товарным поездом на переезде в Турышкино
27/02
Проект плана полного уничтожения ИГ поступил в администрацию президента США
27/02
Депутат Рады предложил возобновить подачу воды и электричества в Крым
27/02
Саргсян: Членство Армении в ОДКБ совместимо с сотрудничеством с НАТО
27/02
Nokia и Intel будут совместно развивать технологию 5G
27/02
Медведев поручил проработать вопрос увеличения доли регионов в сборе налога на прибыль
27/02
Начальник "Водника": Это был наш протест
27/02
В Сестрорецке демонтировали незаконные шлагбаумы
27/02
Грабители отняли у водителя-курьера 2,7 миллиона на Ленинском
27/02
Трамп хочет увеличить оборонные расходы на $54 млрд
27/02
Biocad инвестирует в развитие в Петербурге 20 млрд рублей
27/02
На карнавале в Рио пострадали 20 человек
27/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля
27/02
Зампредом комитета по печати Смольного назначен Альберт Садыков
27/02
В Западном порту Хельсинки открылся новый терминал
27/02
Граждане Таджикистана перевели из России за год $1,9 млрд
27/02
В Балтийском доме соберут Анн Карениных всех времен и народов
27/02
Роскомнадзор занес «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов
27/02
В Петербурге заработает первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих
27/02
В России уменьшился первый взнос по автокредитам
27/02
В Ленобласти товарняк на переезде врезался в грузовик
27/02
В Царском Селе восстановили уничтоженный в войну портал из лазурита
27/02
ВЦИОМ: российское кино стало лучше, но 17 процентов не станут его смотреть
27/02
В Петербурге в третий раз пройдет SpayDay
27/02
В ЗакСе устроили “товарищеский суд” над помощниками депутатов, вышедшими на акцию против передачи Исаакия РПЦ
27/02
Театр «Тень» набирает участников «Кружка барона Мюнхгаузена» в Петербурге
27/02
В центре Петербурга при передаче взятки задержано "доверенное лицо руководства" Жилкома
27/02
ЛНР с весны официально переходит на российский рубль
27/02
Минтранс хочет построить свою велодорожку на границе с Финляндией
27/02
Кудрин: Нужно увеличить расходы на образование
27/02
В Петербурге школьник упал с крыши
27/02
Великобритания хочет ограничить граждан ЕС в праве проживания в стране
27/02
Путин вручил Эмомали Рахмону орден Александра Невского
27/02
Ученики трех классов петербургских школ сидят дома из-за гриппа и ОРВИ
27/02
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам
Предыдущие новости
Архив материалов
Город Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
28.02.2017 08:00

УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге

УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж – дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл».

Банковское отделение ориентировано на предоставление услуг частным клиентам. Это мини-офис без рассчетно-кассового обслуживания, в котором все операции пополнения счетов и снятия средств со счетов производятся через банкомат или терминал оплаты. При этом в офисе работают сотрудники банка, оказывающие услуги по открытию вкладов, оформлению кредитов, дебетовых и кредитных карт, осуществлению переводов с текущих счетов физлиц. Первый офис в формате стрит-ритейла в Санкт-Петербурге был открыт в конце 2016 года.

«Офисы такого формата мобильны, а это значит, что мы можем открывать их оперативнее, чем полноценную точку продаж. Это позволяет нам предоставлять свои услуги клиентам, живущим в спальных районах города», — отметил руководитель филиала «Санкт-Петербургский» УБРиР Александр Казанский.

По его словам, весной УБРиР планирует открыть еще один офис для обслуживания физлиц. Таким образом, в Ленинградской области всего будет работать 6 точек продаж банка: в Санкт-Петербурге – один полноформатный офис, один офис розничного формата с кассовым узлом и три в формате стрит-ритейл; в городе Тихвин Ленинградской области – один офис розничного формата с кассовым узлом.

Новый дополнительный офис «Озерки» расположен по адресу Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д.115 кор.1 лит.  А пом.61Н.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
УБРиР
28.02.2017 08:00

УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50

Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась

Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля
Зампредом комитета по печати Смольного назначен Альберт Садыков
В ЗакСе устроили “товарищеский суд” над помощниками депутатов, вышедшими на акцию против передачи Исаакия РПЦ
Смольный почистил ряды "социального такси"
Эксперты СПбГУ не признали свастику на картах Google нацистской
Главный редактор «ДП»: Всё будет как при шведах
В Петербурге пойдут дожди
Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост
ЗакС начинает формировать Общественную палату Петербурга
Масленица у ТЮЗа не состоялась: не успели подготовиться
Битва при «Восточной хорде»
Станет ли «Полтава» новой «Авророй»
Вадим Власов: Летом опробуем велодорожки
Как уйти со стадиона
Петербургский транспорт ставят на путь Москвы
ЗСД станет бесплатным, но есть одно условие
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
«Не возвышайте стены между людьми»
За машинами на газонах приедут с фоторужьем
Суверенная демократия в отдельно взятом доме
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок

FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском

Министр народного просвещения Николай Боголепов (1846 - 1901).

Убийство министра: Парадоксы одного покушения

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу

Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост

Александр Николаев/Интерпресс

"Рекон" показал историю - от античности до XX века

Новости компаний
УБРиР
28.02.2017 08:00
УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
27.02.2017 08:30
«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга
Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
Tele2
22.02.2017 17:30
Tele2 вводит «Другие правила» на фестивале OFF Unlock
В День защитника Отечества при партнерстве с Tele2 пройдет фестиваль OFF Unlock. Помимо выступлений звезд мировой электронной музыки, на мероприятии будут представлены световые инсталляции, состоится выставка раритетных синтезаторов, неоновых арт-объектов.
Tele2
22.02.2017 10:07
Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты
Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
КЕЙ
21.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал о трендах развития ТВ
Цифровой ритейлер КЕЙ проанализировал ключевые тенденции на рынке телевизоров и рассказал, какие новинки ждать в 2017 году.
Инвестиционная Академия
20.02.2017 11:55
Инвестируем с умом
Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.