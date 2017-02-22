УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж – дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл».

Банковское отделение ориентировано на предоставление услуг частным клиентам. Это мини-офис без рассчетно-кассового обслуживания, в котором все операции пополнения счетов и снятия средств со счетов производятся через банкомат или терминал оплаты. При этом в офисе работают сотрудники банка, оказывающие услуги по открытию вкладов, оформлению кредитов, дебетовых и кредитных карт, осуществлению переводов с текущих счетов физлиц. Первый офис в формате стрит-ритейла в Санкт-Петербурге был открыт в конце 2016 года.

«Офисы такого формата мобильны, а это значит, что мы можем открывать их оперативнее, чем полноценную точку продаж. Это позволяет нам предоставлять свои услуги клиентам, живущим в спальных районах города», — отметил руководитель филиала «Санкт-Петербургский» УБРиР Александр Казанский.

По его словам, весной УБРиР планирует открыть еще один офис для обслуживания физлиц. Таким образом, в Ленинградской области всего будет работать 6 точек продаж банка: в Санкт-Петербурге – один полноформатный офис, один офис розничного формата с кассовым узлом и три в формате стрит-ритейл; в городе Тихвин Ленинградской области – один офис розничного формата с кассовым узлом.

Новый дополнительный офис «Озерки» расположен по адресу Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д.115 кор.1 лит. А пом.61Н.